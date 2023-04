Uelzener arbeitet beim Komponieren mit Künstlicher Intelligenz

Von: Norman Reuter

Mathias Falke verbindet seine kreative Ader mit moderner Technik. Seine Lieder entstehen am PC und auch mithilfe Künstlicher Intelligenz. © Privat

Mathias Falke aus Uelzen sieht sich mehr als Musik-Designer denn als Komponist. Für seine Lieder im Synthie-Pop-Sound setzt er moderne Technik ein. Aktuell arbeitet er an einem Stück, dessen Notenfolgen auf einer künstlichen Intelligenz basieren. Falke sagt: „Die KI wird die Musikwelt revolutionieren.“

Uelzen – Nach 28 Sekunden setzt der Gesang ein. „Since the day I was born, I was searching for, for someone like you. You are the one“, intoniert eine weibliche Stimme. Zu Deutsch: „Seit dem Tag meiner Geburt suche ich jemanden wie dich. Du bist der eine.“ Das singt allerdings keine Musikerin.

Mathias Falke, der seit knapp zwei Jahren in Uelzen lebt, hat in seinem Lied „One“ mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet.



Er selbst bezeichnet sich auch nicht als Komponist. „Ich sehe mich eher als Sound-Designer“, sagt Mathias Falke. Seine „kreative Ader“ verbindet er mit moderner Technik. „Ich bin da schon viel am Rechner unterwegs“, sagt der 36-Jährige. Es entstehen Werke, die dem Synthie-Pop zugeordnet werden können.



Das kommt nicht von ungefähr. Falke entdeckt früh seine Liebe für die Musik der Synthie-Pop-Band Depeche Mode. „Ich war vielleicht zehn, elf. Da fing das an“, so Falke. Fasziniert sei er von den Klangwelten der Band gewesen.



Er legt bei Depeche-Mode-Partys als DJ auf. Zusammen mit einem Freund bildet er ein Duo, das erste Lieder produziert und bei Live-Gigs zu erleben ist. Singles werden veröffentlicht. Dafür zupft er nicht selbst an die Bass-Gitarre. „Ich bin gleich digital eingestiegen“, sagt der 36-Jährige. Im Selbststudium habe er sich das Wissen dafür angeeignet.



Ursprünglich stammt Mathias Falke aus Mecklenburg-Vorpommern. Im Beruf arbeitet er nun im Marketingfür eine Firma in Hamburg. Der Job und auch die Familie, die in Teilen in Uelzen lebt, führen ihn in die Hansestadt, wo er inzwischen allein unter dem Künstlernamen Matti Falcon an einem Album arbeitet.

Tonspuren werden zusammengeführt. Acht bis 16 Stunden, mit Unterbrechungen, arbeitet er schon mal an einem Werk. Beim Lied „One“ habe er den Neon-Style aus den 80er-Jahren musikalisch hochleben lassen wollen, berichtet Falke. Es dreht sich letztlich um die Liebe, wenn die KI-Stimme am Ende singt: „You are the one. Oh, I love you“ (Du bist der eine. Oh, ich liebe dich.)



Aktuell ist Falke mit einem Stück beschäftigt, dessen Notenfolgen gänzlich auf Künstlicher Intelligenz basieren. Die Grundlage dafür bilden bisherige Kompositionen von ihm, wie Mathias Falke erklärt.

„Die KI wird die Musikwelt revolutionieren“, ist der 36-Jährige überzeugt. Die KI könne dort zum Einsatz kommen, wo Musiker beim Komponieren in eine Sackgasse geraten seien, so Falke. „Hat jemand einen Aussetzer, kann sie weiterhelfen“, meint er. Der Untergang des Liedermachens sei damit nicht eingeläutet.