Uelzener (21) nach Raub auf Tankstelle festgenommen - Polizei ermittelt wegen weiterer Straftaten

Ein 21-jähriger Uelzener soll die Felta-Tankstelle an der Celler Straße in Uelzen überfallen haben. Er wurde vorläufig festgenommen. © Lars Becker

Nach dem Tankstellenraub in den Abendstunden des 21. März in Uelzen ist ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 21-Jähriger in den Fokus der Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen geraten, sodass diese in der Folge die Beweislage gegen den Mann untermauern konnten.

Uelzen/Gifhorn/Wittingen - Auf Grundlage der Ermittlungen konnte noch am Mittwoch (22. März) ein Haftbefehl des Amtsgerichts Lüneburg aufgrund der Raubstraftat gegen den Uelzener erwirkt werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen folgten. In Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Polizei Gifhorn wurde der 21-Jährige am frühen Freitagmittag im Raum Wittingen (LK Gifhorn) vorläufig festgenommen und wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.



Der 21-Jährige ist dringend verdächtigt, als maskierter Einzeltäter am Dienstagabend (21. März) die Tankstelle in der Celler Straße überfallen zu haben. Gegen 20.50 Uhr hatte der dunkel gekleidete und maskierte Täter das Tankstellengebäude betreten, einen anwesenden Angestellten bedroht und mit Pfefferspray gesprüht. Der Angestellte konnte in rückwärtige Räumlichkeiten

flüchten, sodass der Täter in die Kasse griff und mit mehreren hundert Euro Bargeld zu Fuß die Flucht ergriff.



Neben dem Raub hat der Kriminalermittlungsdienst den 21-Jährigen noch wegen einer Vielzahl weiterer Straftaten, unter anderem Diebstahlsdelikten, im Fokus. Weitere Infos folgen dazu zeitnah.