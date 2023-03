Tarifstreit in der Milchindustrie: Uelzena-Beschäftigte kämpfen für 500 Euro mehr Lohn

Von: Norman Reuter

Teilen

Vor den Toren des Uelzena-Werks versammelten sich die Beschäftigten für den Ausstand. Bei den Tarifverhandlungen fordert die Arbeitnehmerseite 500 Euro mehr im Monat, die Arbeitgeberseite will 175 Euro geben. © Reuter, Norman

Beschäftigte des Unternehmens Uelzena sind gestern für einen höheren Lohn in einen Warnstreik getreten. Zurzeit sind Tarifverhandlungen für Beschäftigte der norddeutschen Milchindustrie ins Stocken geraten. Die Arbeitnehmerseite fordert 500 Euro mehr Lohn, die Arbeitgeberseite will lediglich 175 Euro mehr zahlen.

Uelzen - Der Regen gestern lud nicht dazu ein, Zeit im Freien zu verbringen. Mitarbeiter des Unternehmens Uelzena versammelten sich dennoch am Mittag vor den Toren des Betriebs im Neuen Felde. Im Tarifstreit um mehr Lohn für Beschäftigte in der norddeutschen Milchindustrie traten sie in einen Warnstreik. Wie Steffen Lübbert, Geschäftsfüher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Lüneburg, sagte, zeige sich an der Bereitschaft, bei diesem Wetter im Freien zu streiken, wie ernst es denn Mitarbeitern mit ihren Forderungen sei.



Die Arbeitnehmer kämpfen zurzeit für 500 Euro mehr Lohn im Monat. Für Dirk Meyer, Betriebsratsvorsitzender bei Uelzena, der auch in der Tarifkommission sitzt, ist der Fixbetrag wichtig: „Wir wollen die unteren Lohngruppen damit stärken“, sagte er gestern der AZ.



Die Arbeitgeberseite hat zuletzt 175 Euro angeboten. Jörn Dwehus, Vorstandsvorsitzender von Uelzena, gab zu bedenken, dass 500 Euro mehr einer Lohnerhöhung von 15 Prozent entspreche. Das sei nicht leistbar. Als Arbeitgeber blicke er auf die berechtigten Interessen der Beschäftigten, auf Milcherzeuger als Zulieferer und die nötigen Investitionen für den Betrieb. „Da sind wir zerrissen, wollen alle gut bedienen“, so Dwehus.



Bei den Milcherzeugern sei aktuell, unter anderem wegen einer inzwischen zu spürenden Kaufzurückhaltung, ein Preis-Einbruch zu erleben. Statt 52 Cent für den Liter Milch würden künftig 40 Cent gezahlt.



Auf das Milchgeld ging auch Dirk Meyer ein, als er zu den Beschäftigten sprach: Er habe sich gefreut, dass 2022 die Landwirte gut entlohnt worden seien, doch wäre es sinnvoll gewesen, auch die Beschäftigten des Werkes zu berücksichtigen. Mehrfach sei um ein Inflationsausgleich gebeten worden. Wobei er den Einmalzahlungen wenig abgewinnen kann. „Das ist süßes Gift“, so Meyer. Die Rente verbessere sich damit nicht. „Wir brauchen verlässlich mehr im Portemonaie.“



Der Streik war gestern auf vier Stunden begrenzt. Vorab mitgeteilt hat das Werk, die Milchannahme für die Zeit sicherstellen zu können. Steffen Lübbert von der NGG: „Wir bewegen uns hier im Bereich der Lebensmittel. Uns ist wichtig, dass nichts weggekippt werden muss.“



Zum Warnstreik nach Uelzen gekommen war, um den Beschäftigten der Uelzena solidarisch beizustehen, Christian Althoff vom Mondelez-Werk in Bad Fallingbostel, in dem unter anderem Philadelphia-Produkte hergestellt werden. Auch dort wird für höhere Löhne gekämpft, zuletzt mit einem Streik von mehr als 30 Stunden. „Das ist die Konsequenz, wenn vom Arbeitgeber kein vernünftiges Angebot kommt“, sagte Althoff. Die Tarifverhandlungen werden am 11. April fortgesetzt.