Frauenkunstwerk für Uelzen: Venuskogge wird jetzt platziert

Von: Norman Reuter

Die Venuskogge wird platziert. © Reuter

In diesen Minuten wird am Alten Rathaus in Uelzen die „Venuskogge“ platziert - ein Frauenkunstwerk für Uelzen.

Uelzen - Der Ideengeber und Künstler Claus Kobernuß ist vor Ort. „Das ist heute schon der Höhepunkt des Projekts “, sagt er. In seinem Beisein wird die Venuskogge am Alten Rathaus in Uelzen aufgestellt. Es ist ein Frauenkunstwerk für Uelzen. Vor 13 Monaten hatte sich der Rat mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass sie realisiert werden soll. Zunächst war um sie eine Diskussion losgebrochen.

Die Venuskogge ist als Kunstwerk zwei in einem – sie verbindet das Venussymbol für Frauen mit der in der Hanse-Zeit bedeutsamen Kogge als Transportmittel für Handelswaren.