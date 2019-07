Uelzen: Streit um altes Polizeigebäude

Eigentümer fordert vom Land Niedersachsen, weiter Miete zu zahlen

+ © Reuter Es gibt Streit um Mietzahlungen für das alte Polizeigebäude an der Lüneburger Straße. © Reuter

Uelzen – Die Zimmer sind leer, das alte Polizeigebäude an der Lüneburger Straße in Uelzen ist verlassen, seit die Ordnungshüter Ende vorigen Jahres ausgezogen sind. Hinter den Kulissen geht es aber nicht so ruhig zu.