Uelzen: Regen verzögert Arbeiten auf der Bundesstraße 71

Einbau der Asphaltschichten erst deutlich später möglich

+ © Archivfoto: Koch Das Abtragen des alten Straßenbelages in Groß Liedern lief wie geplant. Nun aber sorgt der Regen für Verzögerungen. © Archivfoto: Koch

Bei den Bauarbeiten zur Erneuerung der Bundesstraße 71 kommt es in der Ortsdurchfahrt Groß Liedern zu Verzögerungen im Bauablauf.

Uelzen/Suhlendorf – Wie der Geschäftsbereich Lüneburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, habe der anhaltende Regen den Boden beziehungsweise die Tragschichten aus Schotter im zweiten Bauabschnitt von der Kreuzung Rönnewiesen bis zur Kreuzung Eichelberg/St.-Georg-Straße aufgeweicht. Das habe zur Folge, dass eine Verdichtung nicht mehr möglich sei.

Der Einbau der Asphaltschichten verzögere sich daher und sei nun erst für den 21. und 22. August geplant. Und das wiederum zieht weitere Verzögerungen im weiteren Bauablauf nach sich. Denn logischerweise verschieben sich dadurch auch die Bauarbeiten im dritten Bauabschnitt in Groß Liedern von der Kreuzung Eichelberg/St.-Georg-Straße bis vor die Einmündung der Kreisstraße 51 in Richtung Lehmke – und zwar nach Angaben der Straßenbaubehörde in den Zeitraum von Ende August bis Ende September.



Im Anschluss daran sollen dann von Ende September bis Ende Oktober die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt von Hanstedt II sowie von Ende Oktober bis Mitte November die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Növenthien durchgeführt werden – wie in Groß Liedern jeweils unter Vollsperrungen.