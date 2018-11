Uelzen: Prozess um Messerattacke in der Stadt

Uelzen. Vor dem Landgericht Lüneburg muss sich ab 20. November ein 51-jähriger Mann wegen einer Messerattacke auf dem Schnellenmarkt verantworten.

Der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt, soll in der Silvesternacht zu 2018 versucht haben, einen Freund seines Sohnes aus Rache zu töten, nachdem Sohn und Freund sich zuvor gestritten hatten. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft mehrfach mit dem Messer in Richtung des Freundes gestochen haben. Das Opfer wurde verletzt und konnte schließlich flüchten. Anschließend soll der Täter gedroht haben, die gesamte Familie des Kontrahenten zu töten. Das Gericht will an verschiedenen Verhandlungstagen insgesamt elf Zeugen anhören.