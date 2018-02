Uelzen: Die Polizei warnt erneut vor "falschen Polizeibeamten"

Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus

jsf Uelzen. Die Polizei in der Region warnt aktuell erneut vor dem falschen Polizeibeamten "Karsten Lorenz" vom Raubdezernat in Uelzen und anderen Betrügern, die sich immer wieder am Telefon als Polizeibeamte ausgeben.