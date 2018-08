Stagediving: Michael Patrick Kelly wird auf Händen getragen

Tom Gregory, Michael Patrick Kelly, A-ha – der Freitag beim großen Uelzen-Open-R wird abwechslungsreich. Bei moderaten Temperaturen genießen die Besucher des alljährlichen Festivals die Showacts. Einlass war am heutigen Freitag bereits um 16 Uhr. Die Laune der Besucher ist super!

+++Dieser Artikel wird stetig aktualisiert.+++ Hier wichtige Hinweise für alle Konzertbesucher.

+ Der Blick vom Technikturm auf die Bühne. © Huchthausen 19.35 Uhr: MP Kelly springt mal eben in die Meute – Stagediving. Es klappt. Er wird in Uelzen auf Händen getragen.

19.30 Uhr: Kelly ist voll in Action. Er singt sogar mit vorgehaltenem Mikro vor einem Megafon, das er danach lässig auf die Bühne pfeffert.

19.18 Uhr: Kelly lässt abstimmen: "Wer von euch möchte das alte Zeug hören?" Die Mehrheit der Daumen im Publikum geht hoch, und er spielt "Sometimes" – aus seiner Zeit mit der Kelly Family. Und er meint: "Wer in Ohnmacht fallen möchte, dann bitte zu den Sanitätern – rechts von der Bühne. Und wer kotzen möchte, links stehen Eimer."

19.06 Uhr: Viele Fans tragen leuchtend grüne Hüte, die zu Werbezwecken in der Arena verteilt wurden. Kelly scherzt verwundert: "Seid ihr im Schützenverein, oder was ist los? So Dinger werden bei uns am St. Patrick's Day getragen."

18.55 Uhr: Rythmisches Handeklatschen bei den Fans. Es geht rockig los. Kelly ganz in Schwarz gekleidet, reckt den Mikrofonständer lässig in die Höhe.

18.53 Uhr: Es geht los! Michael Patrick Kelly betritt die Bühne.