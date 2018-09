Uelzen: Mehrere Fälle von Körperverletzung

Uelzen. Gleich ein ganzes Bündel von Strafanzeigen schnürte die Polizei am Wochenende gegen einen 46-jährigen Uelzener.

Zuerst ließ sich der alkoholisierte Mann am Freitag gegen 23 Uhr mit einem Taxi chauffieren, schlug aber am Zielort dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht, nachdem er seine Fahrt zunächst ordnungsgemäß bezahlt hatte.



Etwa eine Stunde später setzte sich der alkoholisierte Mann ans Steuer eines Pkw, verursachte dann zunächst einen Unfall in Gr. Liedern, indem er beim Abbiegen Richtung Oldenstadt ein Straßenschild überfuhr und zwei Bäume streifte. Dann setzte er seine Fahrt Richtung Oldenstadt fort, wo er in der Straße Auf dem Diek in eine Hecke fuhr und schließlich auf dem Fahrersitz einschlief. Dort trafen ihn dann Ordnungshüter der Polizei kurze Zeit später schlafend auf dem Fahrersitz seines Wagens an. Eine Blutentnahme wurde von den Beamten anschließend angeordnet.

Körperliche Auseinandersetzung in der Gudesstraße

In einer Kneipe in der Gudesstraße kam es am frühen Samstagmorgen gegen 2.20 Uhr zu einem Fall von Körperverletzung durch einen 30-Jährigen. Diesem fielen in der Folge drei junge Leute zum Opfer. Der Beschuldigte hatte mit der Freundin eines Opfers ein Getränk zu sich genommen, was deren Freund missfiel. Daraufhin kam es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Männern. Als sich ein weiterer Mann und die junge Frau, um die sich der Streit entbrannt hatte, in den Streit einmischten beziehungsweise diesen zu schlichten versuchten, schubste und schlug der Beschuldigte die drei jungen Leute. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Körperverletzung auf Landjugendfete

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung erwartet eine 24-jährige Frau, welche am frühen Sonntagmorgen von einer Landjugendfete ausgeschlossen werden sollte, nachdem sie sich dort danebenbenommen hatte. Als ein Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes die junge Frau vom Gelände begleiten wollte, trat sie den Mann und gab ihm eine "Kopfnuss", wodurch sie ihn im Gesicht und im Genitalbereich verletzte.