Uelzen feiert den Schlager: Open R 2023 endet mit einer großer Discofox-Party

Von: Lars Becker

Kerstin Ott begeistert Uelzen beim Schlagermarathon nicht nur mit „Die immer lacht“. © Oliver Huchthausen

Nach Metal-Rock und „Neuen Tönen“ hat Uelzen zum Finale des Open R 2023 eine fast achtstündige Discofox-Party gefeiert.

Uelzen – Beim „Schlagermarathon“ gaben sich die Stars und Sternchen der Branche in der Almased-Arena die Klinke in die Hand, animierten zum Mitsingen und Schwofen. Insgesamt kamen an drei Tagen rund 22.000 Besucher zum Festival.

Marie Reim ist in die Fußstapfen von Vater Matthias und Mutter Michelle getreten. Deren Duett „Nicht verdient“ durfte ebenso wenig fehlen wie „Verdammt ich lieb Dich“. Daran knüpfte Achim Petry an, der die größten Songs seines Vaters Wolfgang, aber auch Eigenes wie „Tinte“ im Gepäck hatte.



Mickie Krause reißt die Hütte ab

Für Eskalationsstufe eins sorgte Mickie Krause: „Ich bin solo“, „Reißt die Hütte ab“ – „Uelzen, seid Ihr bereit?“ Waren die Tausenden Schlagerfans – sowohl für die Ballermann-Hits selbst als auch für die zotigen Sprüche Krauses über Tupperpartys, Holländer und sein Sexleben.



Anna-Maria Zimmermann hatte ihren neuen Song „Eine Million rote Rosen“ im Gepäck, Beatrice Egli ihr erst am Freitag erschienenes Album „Balance“. Die beiden Schlager-Queens sorgten wie der fast 80-jährige Dauerbrenner Michael Holm („Mendocino), der Italo-Argentinier Semino Rossi („Was hab ich falsch gemacht?“) und Ulk-Kanone Ross Antony für Stimmung. Der war wie die Schweizerin Beatrice Egli („Ich bin aufgeregt, meine beste Freundin kommt aus Uelzen!“) vom ARD-„Schlagerboom“ in Kitzbühel nach Uelzen gereist.



Zurechts aufs Schlager-Pferd gesetzt

Peter Wackel nahm die Fans erneut mit nach „Malle“ („Die Nacht von Freitag auf Montag“), ehe Thomas Anders mit Duettpartner Florian Silbereisen auf der Leinwand im Hintergrund und Modern-Talking-Medley sowie Kerstin Ott („Die immer lacht“) die Bühne zum Beben brachten. Das gelang vor allem auch Boney M. featuring Liz Mitchell spielend.



Fazit: Ulrich Gustävel hat einmal mehr zurecht aufs Schlager-Pferd gesetzt, nachdem vor Jahresfrist Roland Kaiser zum Abschluss des Open R die Menge mitgerissen hatte.

