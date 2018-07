Uelzen: Erst zugeschlagen, dann in Abschiebehaft

Algerier hatte seine Lebensgefährtin attackiert / Handfeste Auseinandersetzung zwischen Campern

Uelzen. Die Polizei hat am Donnerstagabend in einer Wohnung in der Uelzener Innenstadt einen 31-jährigen Algerier in Abschiebehaft genommen. Die Beamten waren alarmiert worden, weil der Mann seiner Lebensgefährtin mit der Hand ins Gesicht geschlagen und ihr gedroht hatte.