Uelzen: Erneuerung der Eisenbahnbrücken über Bahnhof- und Sternstraße verzögert sich

Teilen

Der Rückbau der alten Brückenunterbauten an der Bahnhofstraße kann nicht wie geplant zusammenhängend für alle drei Gleise erfolgen, da die Bodenverhältnisse dies nicht zulassen. © Reuter, Norman

Weil die Bodenbeschaffenheit schwieriger sei, als erwartet, teilt die Deutsche Bahn mit, dass sich die Erneuerung von zwei Eisenbahnbrücken verzögert.

pm Uelzen - Die Deutsche Bahn (DB) investiert in Niedersachsen in eine leistungsfähige Infrastruktur. In Uelzen erneuert sie die Eisenbahnüberführung über die Bahnhofstraße. Auf der Brücke liegen insgesamt drei Gleise des Personen- und Güterverkehrs. Zwei Gleishilfsbrücken für die Gleise Hamburg–Hannover wurden bereits eingebaut und sind in Betrieb. Der Rückbau des alten Brückenunterbaus für das dritte Gleis soll im Frühjahr 2024 erfolgen. Im Anschluss kann dann die neue Brücke, auf der das Gleis Richtung Stendal liegt, eingehoben werden.

Grund für den geänderten Bauablauf: Der Rückbau der alten Brückenunterbauten kann nicht wie geplant zusammenhängend für alle drei Gleise erfolgen, da dies die Bodenverhältnisse nicht zulassen. Stattdessen wird der Unterbau des Gleises von und nach Stendal vom restlichen Unterbau getrennt. So wird im Schutz unterhalb der Gleishilfsbrücken der Abbruch der Widerlager und deren Neubau ermöglicht.



Ziel ist es, die Arbeiten bis 2025 an der Bahnhofstraße abzuschließen, damit sie für alle Verkehrsteilnehmenden wieder uneingeschränkt nutzbar ist. Bis voraussichtlich Anfang August bleibt der temporäre Durchgang für Fußgänger:innen und Radfahrende geöffnet. Danach muss der Durchgang wieder geschlossen werden, da zum Abbruch der Unterbauten Bohrhammer und andere schwere Abbruchtechnik eingesetzt werden.



Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke über die Sternstraße können erst starten, wenn die Erneuerung der Brücken über die Bahnhofstraße vollständig abgeschlossen ist. Die DB bittet alle Betroffenen um Verständnis für die damit einhergehenden Beeinträchtigungen.