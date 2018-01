Uelzen bläst zur Schweinejagd

Das Wild wird lautstark aufgescheucht, Hunde bellen, Schüsse sind zu hören: Die zweite Drückjagd im Uelzener Stadtforst gestern Vormittag binnen weniger Wochen. Das ist neu. Aber notwendig in diesen Zeiten.

Die Afrikanische Schweinepest ist auf dem Vormarsch; für Experten stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie Deutschland erreichen wird, sondern nur noch wann. Wildschweine gelten als größte Gefahr, dass sich die Seuche nach einer Einschleppung hierzulande schnell ausbreitet – von Tier zu Tier. Mit zusätzlichen Jagden wie gestern in Uelzen soll das Risiko eingedämmt werden. Aber für die Jäger ist das ein Anlaufen gegen Windmühlen: „Durch ein entsprechendes Nahrungsangebot bekommen die Tiere inzwischen ganzjährig Nachwuchs“, so Hinrich Helmke, Leiter des Hegerings Wieren, im AZ-Gespräch. Im zurückliegenden Jagdjahr erlegten Deutschlands Jäger 589 417 Wildschweine oder fanden sie verendet auf (vier Prozent).

+ Vorab werden von Susanne Löw die Jagdscheine kontrolliert. © Reuter

Bei der Drückjagd gestern im Uelzener Stadtforst werden vier Schwarzkittel zur Strecke gebracht, bei der ersten Bejagung vor wenigen Wochen waren es 20 Schweine. Ein Schwarzwildvorkommen gebe es längst nicht mehr nur in Waldgebieten und Schonungen, so Uelzens Stadtförster Thomas Göllner. Wildschweine seien vor allem auch in Maisfeldern zu finden; dort fänden sie Nahrung, seien aber „irre schwer zu bejagen“. So fordert gestern auch der Deutsche Jagdverband (DJV) mehr Schneisen vor allem in Maisfeldern. Solche 15 bis 20 Meter breiten Streifen in den Feldern erleichterten die Jagd erheblich, sagt Torsten Reinwald, Sprecher des Verbandes, der Deutschen Presseagentur. Schon bei der bevorstehenden Aussaat im Frühjahr sollten Landwirte gezielt Jagdschneisen mit Wildkräutern statt Mais anlegen. Der Bauernverband will indes eine Bejagung von Bachen, die Frischlinge bei sich führen, durchgesetzt wissen; 70 Prozent des Schwarzwildes müsse erlegt werden, so die Landwirte.