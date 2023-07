Uelzen als Universitätsstandort?

So könnte der BBS-Campus Uelzen aussehen. Ob, wie und wann er kommt, muss noch beschlossen werden. © Privat

Wird Uelzen ein Universitätsstandort? Immerhin gibt es zwei Absichtsbekundungen von Universitäten, in Uelzen Forschungsstellen und Projekte am BBS-Campus zu etablieren, sofern er kommt.

Uelzen/Landkreis – Ungeachtet der Frage, wie Verwaltung und Kreispolitik das Anfang Juni ausführlich im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Personal des Landkreises thematisierte Projekt „Berufschul-Campus Uelzen“ vorantreiben, tritt Stefan Nowatschin jetzt konzeptionell das Gaspedal voll durch. Der Schulleiter der BBS I Uelzen präsentiert der AZ am Dienstagmorgen zwei „Letter of Intent“, also schriftliche Absichtserklärungen.



In der ersten erklärt Prof. Dr. Dr. Thomas Schröder für den Lehrstuhl der Technischen Universität (TU) Dortmund für Berufsbildung, „eine Forschungsstelle am geplanten nachhaltigkeitsorientierten BBS-Campus Uelzen) einzurichten.“ Damit nicht genug: Auch die Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU) hat sich für ihr im Aufbau befindliches Projekt „InnovationHub“ (Experimentierräume an Hochschulen) zur Zusammenarbeit mit dem Campus entschlossen. Dazu sagt Nowatschin: „Uelzen würde damit Universitäts- und Forschungsstandort. Wir reden über angewandte Forschung in Uelzen, junge Menschen könnten hier promovieren. Das sind förderfähige Kooperationsformate, hinter denen tragfähige Konzepte stecken.“ Der 57-Jährige hat vom BBS-Schulvorstand am Dienstag einstimmig grünes Licht bekommen, die angedachte Kooperation mit dem Lehrstuhl der TU Dortmund – wie die BBS I von der Unesco in Sachen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Internationalisierung in der Berufsbildung ausgezeichnet – voranzutreiben. „Ich habe so lange Energie ins Campus-Projekt gesteckt – warum sollte ich auf der Zielgeraden aufhören? Ich werde jetzt bald 58 – 2030 könnte ich die Einweihungsfeier noch mitmachen“, so Nowatschin.