Uelzen: Abgelehnter Kreisrat-Kandidat klagt

Tobias Linke wehrt sich juristisch gegen „Nicht-Wahl“ durch den Kreistag

© Reuter, Norman Der Kreistag wählt den Ersten Kreisrat. Eine Entscheidung aus dem Dezember hat jetzt ein juristisches Nachspiel.

Die geplatzte Wahl eines Ersten Kreisrates im vergangenen Dezember in Uelzen hat ein Nachspiel vor Gericht. Der abgelehnte Kandidat Tobias Linke wehrt sich juristisch gegen die „Nicht-Wahl“ durch den Kreistag.



Uelzen/Landkreis – Die geplatzte Wahl eines Ersten Kreisrates im vergangenen Dezember beschäftigt das Verwaltunsgericht in Lüneburg. Damals hatte Uelzens Landrat Dr. Heiko Blume in öffentlicher Sitzung des Kreistages den Baudezernenten Tobias Linke als geeigneten Kandidaten für das Amt des Ersten Kreisrates vorgeschlagen, allerdings erhielt dieser nicht die ausreichende Anzahl an Stimmen (AZ berichtete). Wie aus einer Mitteilung des Verwaltungsgerichts von gestern hervorgeht, hat Linke im Anschluss an die gescheiterte Wahl den Gang zum Gericht angetreten.

Linke hat demnach Klage gegen die Entscheidung des Kreistages im Dezember erhoben. Darüber ist noch nicht entschieden. Zugleich wollte er sicherstellen, dass der Posten nicht anderweitig besetzt wird. Allerdings hat er sich mit einem entsprechenden Antrag beim Verwaltungsgericht dazu nicht durchsetzen können: Die 1. Kammer lehnte ihn ab – und zwar mit einem rechtskräftigen Beschluss im März.



Der Landkreis Uelzen hatte daraufhin die Stelle erneut ausgeschrieben. Linke beteiligte sich wiederum am Bewerbungsverfahren. Bei einer für Juli erneut angesetzten Wahl des Ersten Kreisrates erhielt letztlich Dr. Björn Hoppenstedt eine breite Mehrheit der Stimmen.



Hoppenstedt soll zum 1. Oktober das Amt antreten. Dagegen wehrt sich nach Gerichtsangaben Tobias Linke ebenfalls auf dem juristischen Weg. Er will, dass die Stelle nicht anderweitig besetzt wird. Das Gericht erklärt, Linke mache geltend, er habe einen Anspruch darauf, vom Kreistag gewählt zu werden, da er das Auswahlverfahren im Dezember als bester Bewerber abgeschlossen habe.

Mit einem Eilantrag ist Linke in diesem Verfahren ebenfalls gescheitert. Das Gericht lehnte diesen ab und bezog sich dabei auf einen Paragrafen im Grundgesetz. Bei kommunalen Wahlbeamten wie dem Ersten Kreisrat sei die Gewährleistung, wonach jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt habe, nur eingeschränkt anwendbar. Mit dem Wesen der Wahl als einer freien, nur den Bindungen des Gesetzes und des Gewissens unterworfenen Entscheidung sei es nicht zu vereinbaren, ihr dieselben Grenzen wie einer Ermessensentscheidung zu setzen, heißt es gestern. Das Verfahren im Vorfeld der Wahl mit Bewerbung und Assessmentcenter trage dem Grundsatz der Bestenauslese Rechnung. Im Übrigen sei der Ablauf nicht zu beanstanden.



Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Tobias Linke hat die Möglichkeit der Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht.



Der Landkreis Uelzen sieht sich auf Nachfrage in seiner Rechtsauffassung bestätigt. Hinsichtlich weiterer Schritte wolle er abwarten, ob Linke Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht erhebe. Linke selbst erklärt gegenüber der AZ, dass er sich zu Angelegenheiten aus dem höchstpersönlichen Bereich grundsätzlich nicht äußere. Allgemein meint er, dass es in einer Rechtsfrage wie dieser der „Einordnung unterschiedlicher Auffassungen in den gesetzlichen Rahmen bedurfte. Dies hat das Verwaltungsgericht in erster Instanz mit seiner Entscheidung vorgenommen.“