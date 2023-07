Uelzen: 46-Jährige verstirbt nach Raub – Wer erkennt das Basecap wieder?

Von: Michael Koch

Teilen

Nach dem Raub in Uelzen, nachdem eine 46-Jährige im Krankenhaus verstorben ist, fragt die Polizei: Wer erkennt dieses Basecap wieder? © Polizei

Zeugenaufruf nach Handtaschenraub: Eine 46-Jährige aus Uelzen verstirbt nach einem Raub. Jetzt fragt die Polizei: Wer erkennt das Basecap wieder?

pm Uelzen – Am Tattag, 12. Juli, gegen 14 Uhr hatte ein unbekannter Mann einer 46-Jährigen in unmittelbarer Nähe eines Baumarktes an der Karlstraße ihre Handtasche entrissen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich schwer. (AZ berichtete).

46-jährige Uelzenerin verstirbt im Krankenhaus

Die 46-Jährige erlag am vergangenen Wochenende ihren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern in diesem Fall an. Eine Obduktion der Frau ist für Dienstag, 18. Juli, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg, geplant.

Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Der Täter, der bei der Tat sein Basecap verlor, wird wie folgt beschrieben: Männlich, zirka 35 Jahre alt, schlank. Bekleidung: schwarzer Trainingsanzug, schwarzes Basecap, Sonnenbrille. Er fuhr vermutlich ein blaues Mountainbike. Insbesondere fragt die Polizei: Wer erkennt das Basecap wieder? (Foto)

Zum Tathergang

Gegen 13.50 Uhr bewegt der Mann sich laut Polizei dann in den Bereich der dortigen Zufahrtsstraße zu den Bäumen in den Schatten, um dort zu warten – parallel passieren diverse Personen den Mann.

Als das spätere Opfer an dem wartenden Täter vorbeikommt, folgt dieser der Frau und entreißt ihr gegen 14 Uhr im Bereich der Linkskurve auf dem dortigen Gehweg die Handtasche. Die Frau stürzt zu Boden und wird schwer verletzt. Sie muss mit einer Kopfplatzwunden sowie weiteren Verletzungen ins Klinikum gebracht werden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern mit Nachdruck an., heißt es im Polizeibericht.