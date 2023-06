Übergriff beim ersten Date in Uelzen: Mann küsst und begrapscht Minderjährige

Von: Lars Becker

Auf einer Bank an der Ilmenau in Uelzen wird ein Hamburger vor etwa einem Jahr gegenüber einer damals 15-Jährigen übergriffig. Jetzt wird er dafür verurteilt. © Lars Becker

Er hatte im Juni 2022 in Uelzen eine damals 15-Jährige gegen ihren Willen geküsst und begrapscht. Jetzt hat das Amtsgericht einen inzwischen 28-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Uelzen – Sie hatten sich auf der Online-Plattform „Knuddels“ kennengelernt: eine 15-Jährige aus Uelzen und ein zwölf Jahre älterer Mann aus Hamburg. Erst tauschten sie wochenlang harmlose Nachrichten über die Bücher und Filme von Harry Potter aus. „Ich bin großer Fan, sie auch“, sagt der Mann. Dann aber gibt es fast genau vor einem Jahr das erste Treffen, das am 12. Juni 2022 in Uelzen verhängnisvoll endet.

Der damals 27-Jährige soll der Schülerin gegen deren Willen an die Brüste und in den äußeren Vaginalbereich gefasst, sie geküsst haben. Wegen sexuellen Übergriffs muss sich der Hamburger jetzt am Amtsgericht Uelzen verantworten.

Es passiert auf einer Bank an der Ilmenau

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am besagten Tag nachmittags auf einer Bank am Ufer der Ilmenau übergriffig geworden zu sein. Die 15-Jährige habe die Hände ihres Bekannten weggeschoben und zum Ausdruck gebracht, dass sie das nicht wolle. Trotzdem habe dieser weitergemacht.



Der Mann aus Hamburg, der in der Vergangenheit Alkohol- und Drogenprobleme hatte, lässt sich trotz der Schwere der Vorwürfe nicht anwaltlich vertreten. Er sagt aus: „Wir haben uns getroffen, es gab einen sexuellen Kontakt, relativ kurz. Ich habe ihre Brust berührt, es gab auch Vaginalkontakt. Es ist aber nicht klar gezeigt worden, dass das nicht gewollt war. Auch danach gab es kein Zeichen, dass sie das negativ aufgefasst hat.“

„Es war eigentlich ein positiver Tag“

Angeblich seien beide vor dem Treffen „in eine Beziehung gekommen“. Sie habe zu ihm nach Hamburg kommen wollen, was aber nicht möglich gewesen sei. Also sei er nach Uelzen gefahren. „Wir sind spazieren gegangen, waren zum Eisessen, sind auch richtig zum Essen gewesen. Es war eigentlich ein positiver Tag. Danach hatten wir weiter schriftlichen Kontakt, in dem sie bestätigt hat, dass das okay war“, so der Hamburger. Die deutlich Jüngere habe auf ihn „reif genug“ gewirkt, ergänzt er.

Als Jugendrichterin Dr. Hagemann ihn auf den großen Altersunterschied anspricht, gibt der Angeklagte zu, bereits im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf eine Therapie wegen seiner „Sexualprobleme“, wie er es nennt, absolviert zu haben. „Den einzigen sexuellen Kontakt hatte ich zu einer 29-Jährigen, mit der ich kurz zusammengelebt habe. Aber ich bin ein relativ offener Mensch. Altersbeschränkungen sind für mich nicht so relevant.“



Öffentlichkeit wird ausgeschlossen

Weil es ab hier um den höchstpersönlichen Lebensbereich des heute 28-Jährigen geht, wird die Öffentlichkeit vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Das Mädchen muss seine Aussage im Beisein des Angeklagten machen. Sie sagt glaubhaft aus, in einer Schockstarre gewesen zu sein, als der Übergriff passiert sei. Die Sache fliegt eine Woche später auf, als sich die damals 15-Jährige auf den Druck der Schwester, die Nachrichten auf dem Handy gelesen hat, der Mutter anvertraut. Es folgt die Anzeige.



Der Hamburger wird – wie von der Staatsanwältin beantragt – zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Ihm wird für drei Jahre ein Bewährungshelfer beigeordnet. Zudem muss er in Raten 250 Euro ans Frauen- und Kinderhaus Uelzen zahlen.