Trotz klarer Zusicherung von RBB: Weiterhin Busausfälle im Landkreis Uelzen 

Es fehle an Busfahrern

© Sternitzke, Gerhard RBB-Busse an der KGS Bad Bevensen

Bereits im Juni ist im Landkreis Uelzen eine erhebliche Anzahl an Busfahrten ausgefallen.

pm Uelzen-Landkreis. Die Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) ist vertraglich mit der Bedienung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreisgebiet beauftragt und somit für die Einhaltung der Fahrpläne verantwortlich. Im Juni wurden die Ausfälle durch die RBB mit kurzfristigen Mitarbeiterausfällen und Schwierigkeiten bei der Neuvergabe von Fahrtleistungen an Subunternehmer begründet.

Zum Großteil sind die Buslinien auf die Schulanfangs- und -endzeiten abgestimmt, sodass von den Ausfällen die Schülerbeförderung erheblich betroffen war. Die RBB teilte mit, dass die Ausfälle mit Beginn des neuen Schuljahres nicht mehr zu erwarten seien.

Während der Ferienzeit hat sich der Landkreis in regelmäßigen Abständen bei der RBB über den Stand der Maßnahmen zur Wiederher- und Sicherstellung der Beförderung ab dem 17. August berichten lassen. Am 4. August hatte der Landkreis Vertreter von RBB und der Konzernmutter „DB Regio Bus“ zu Gesprächen ins Kreishaus eingeladen. Der Landkreis hat in diesem Rahmen seine klare Erwartung deutlich gemacht, dass RBB bzw. „DB Regio Bus“ ihre eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen erfüllen müssen – insbesondere im Hinblick auf den nahenden Schulstart. Zuletzt teilte die RBB am 14. August mit, dass ab dem Schulstart mit einem reibungslosen Betriebsablauf zu rechnen sei.

Trotz dieser Zusicherung wurden am vergangenen Freitagmorgen von der RBB 16 Fahrtausfälle auf zwölf Linien gemeldet. Sofort nach Bekanntwerden der Ausfälle wurden durch den Landkreis die Schulen über die Ausfälle informiert. Grund für die Ausfälle seien, so RBB, erneut kurzfristige Mitarbeiterausfälle. Es fehle an Busfahrern. Der Mangel an Fachkräften sei deutlich spürbar. Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen „sieht den Mangel an Fahrpersonal als bundesweites Problem an, welches zudem die von der Politik gewünschte Mobilitätswende gefährdet.“

Es sei davon auszugehen, dass auch künftig mit Busausfällen zu rechnen ist. Aktuell werde nach Aufforderung des Landkreises an der Erstellung eines Notfahrplans gearbeitet, um bei Personalausfällen die am meisten genutzten Fahrten zu bedienen.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren, ob der gewünschte Bus fährt. Ausfälle werden durch die RBB auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Zudem können sich Fahrgäste und Eltern beim RBB-Kundendialog unter Telefon (05 31) 35 63 92 29 informieren.