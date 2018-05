Trecker brennt komplett aus

Einsatzkräfte verhindern Übergreifen der Flammen auf Wald / Audi kollidiert mit Schulbus

+ © Boden Die Einsatzkräfte der Feuerwehren löschen den in Vollbrand stehenden Trecker mit Schaum und verhindern ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald. © Boden

Lüben/Langenbrügge. So einen Brand erleben die Feuerwehren nicht alle Tage: Als die gegen 20 Uhr alarmierten Wehren am Einsatzort in Lüben eintrafen, stand der Trecker laut Einsatzleiter Holger Dörheide in Vollbrand.