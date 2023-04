Traumautos zum Greifen nahe: 10. AZ-Automesse am 6. Mai in Uelzen

Autos wohin das Auge blicken kann – bei der zehnten Auflage der Automesse der AZ, die am Sonnabend, 6. Mai, von 11 bis 16 Uhr auf dem AZ-Verlagsgelände stattfindet. © Archivofoto: Gsuck

Wenn die neuesten Modelle und Technologien der Automobilbranche an einem Ort versammelt sind, dann ist wieder Zeit für die Automesse der Allgemeinen Zeitung Uelzen.

Uelzen – Bereits zum zehnten Mal findet am Sonnabend, 6. Mai, von 11 bis 16 Uhr in bewährter Kooperation mit der Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg die AZ-Automesse statt. Vom elektrischen City-Flitzer bis zum leistungsstarken SUV – Autohändler der Region stellen an diesem Tag auf dem Gelände des Medienhauses C. Beckers an der Groß Liederner Straße 45 rund 70 Fahrzeuge aus, die von allen Seiten sowie von innen und außen begutachtet werden dürfen.

Mit dabei sind das Autohaus Wolter, das Automobilforum Uelzen, das Autohaus Stein, das Audi Zentrum Uelzen, aktuelle Fahrzeuge vom Stern Partner Uelzen, das Autohaus Fuhrmann, die B&K GmbH sowie das Autohaus Könecke. Dieses Jahr neu ins Programm aufgenommen wurde eine Live-Präsentation zum Thema Autoaufbereitung, die die Fahrzeugpflege und -aufbereitung Leben leben aus Uelzen geben wird.

Neben den neuesten Fahrzeugen auf dem Automarkt wird ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie geboten, sodass nicht nur Autofreunde voll auf ihre Kosten kommen. So wird das Stadtmarketing Uelzen erneut mit einem Stand vertreten sein. Dort können sich Besucher unter anderem auf das kommende Hansefest im September einstimmen. Für das leibliche Wohl ist mit Crêpes von Bomberka aus Ebstorf, Kaffee und Kuchen am Stand der Bäckerei Oetzmann sowie Getränken und Imbiss-Spezialitäten am Wagen der Landschlachterei Brink gesorgt.

Beim Gewinnspiel winkt ein Urlaub für zwei Personen. Dafür müssen mithilfe der Autohändler sieben Quizfragen beantwortet und ein Termin für eine Probefahrt bei einem teilnehmenden Autohaus gebucht werden. Wer unter allen Teilnehmern ausgelost wird, darf sich über einen Gutschein für zwei Übernachtungen im Sonnenhotel Ettershaus im Harz freuen.