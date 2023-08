Tödlicher Raub in Uelzen: Gesuchte Zeugin meldet sich

Von: Lars Becker

Die betreffende Zeugin habe den Aufruf im Internet gesehen und sich noch am Dienstagabend gemeldet, so eine Polizeisprecherin am Mittwoch. (Symbolbild) © Imago

Kaum war die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizei Uelzen, die den Handtaschenraub mit tödlichem Ausgang vom 12. Juli bearbeitet, am Dienstag mit der Suche nach einer Zeugin abermals an die Öffentlichkeit gegangen, da meldete sich die gesuchte Frau auch schon.

Uelzen - Das bestätigte Polizeisprecherin Julia Westerhoff am Mittwoch im Gespräch mit der AZ: „Die betreffende Zeugin hat den Aufruf im Internet gesehen und sich noch am Dienstagabend bei uns gemeldet“, so Westerhoff.

Für die Kriminalbeamten in Uelzen ist das ein wichtiger Schritt, um die dramatischen Vorkommnisse möglichst aufklären und vor allem einen konkreten Tatverdächtigen ermitteln zu können. Bekanntlich hatte sich der Unbekannte am Mittwoch, 12. Juli, gegen 14 Uhr im Bereich Karlstraße von hinten mit einem Fahrrad einer 46-Jährigen genähert und versucht, dieser ihre Handtasche zu entreißen. Die Frau stürzte dabei und erlag drei Tage später ihren schweren Verletzungen.

„Wir haben viele Hinweise bekommen. Nach der Veröffentlichung des Phantombildes waren es bisher alleine mehr als zwei Dutzend. Es war allerdings kein solcher Hinweis dabei, aus dem sich schließen lassen könnte, dass wir eine richtig heiße Spur verfolgen. Die Mitglieder der Ermittlungsgruppe, die wirklich alles daran setzen, dem Täter auf die Spur zu kommen, priorisieren alle eingehenden Hinweise und arbeiten diese dann systematisch ab. Die Ermittlungen, also auch die Auswertung von Spuren und Zeugenaussagen, dauern noch an“, berichtete Julia Westerhoff.

Neue Erkenntnisse könnten den Polizeibeamten in diesem Zusammenhang jetzt jene Aussagen liefern, die die gesuchte und in Windeseile gefundene Zeugin machen wird. Sie hatte der 46-Jährigen Erste Hilfe geleistet und anderen Passanten die Cap mit der Aufschrift „FBI“ übergeben, die dem Täter gehören dürfte.