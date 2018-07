Ein Titel allein trägt keine Früchte

Ilmenauauen, Bulleninsel, ein Museum in der Fußgängerzone.... Ein See am Herzogenplatz ist zwar vom Tisch, doch die Diskussion über eine lebens- und liebenswerte Innenstadt noch lange nicht – ganz im Gegenteil.

Zwar hat Uelzens Stadtrat quasi mit einem Pinselstrich auch gleich die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes vom Tisch gewischt, das viel mehr als nur Wasser beinhaltete, sondern eine Förderung in Millionenhöhe versprach – aber so einfach darf man es sich nicht machen. Denn dafür ist das grundsätzliche Thema einfach zu wichtig.

Immer wieder hatte Bürgermeister Jürgen Markwardt im Vorfeld der jüngsten Sitzung betont, dass die Seepläne doch nur ein Baustein in der Entwicklung eines großen Gesamtkonzeptes seien, den man jederzeit streichen könne. Doch dieser Hinweis schien nicht überall angekommen zu sein, er ging in einer Sitzung, die von emotionalen Redebeiträgen und persönlichen Animositäten geprägt war, völlig unter. Am Ende waren viele bockig und wollten gar nicht mehr.

Daher hier einfach noch mal die Zahlen: Wenn der Stadtrat 35.000 Euro für die Entwicklung eines Konzeptes in die Hand nimmt, bekommt er den Vorschlag für ein Maßnahmenpaket mit einem Volumen von insgesamt vier Millionen Euro, für das bis zu 60 Prozent Zuschüsse fließen. Was man davon letztlich umsetzen will, ist ja eine ganz andere Frage. Aber will man sich wirklich die Chance entgehen lassen, eine solche Weiterentwicklung der Innenstadt zu prüfen? Denn dass etwas geschehen muss, wenn man nicht an Attraktivität und Anziehung verlieren will, dürfte unstrittig sein; ebenso wie der Umstand, dass sich zum Beispiel die Ilmenauwiesen zwischen Gudestorbrücke und Schnellenmarkt unter Wert verkaufen.

Nicht förderwürdig und somit nicht in diesem Konzept enthalten ist der Vorschlag des Museum- und Heimatvereins, mit seinem Museum, das aus dem Schloss Holdenstedt ausziehen muss, in das ehemalige Sparkassengebäude in der Fußgängerzone umzuziehen. Zugegeben, der erste Impuls ist Abwinken – soll wirklich ein Museum die Menschen in die Stadt ziehen? Doch auch hier gilt: Das Gesamtpaket macht es aus. Was sind die Alternativen, ein jahrelanger Leerstand? Oder kann man doch noch den viel beschworenen „Magneten“ in die Innenstadt holen?

Alle Pläne, alle Vorschläge auf den Tisch und dann ergebnisoffen und ohne Feindschaften diskutieren, um eine runde Sache daraus zu machen. Denn es geht um viel – wie schnell man sonst abgehängt sein kann, sieht man nicht zuletzt am schleichenden Niedergang der Nachbar-Kreisstadt Salzwedel. Übrigens längst eine Hansestadt. Doch der Titel allein trägt keine Früchte.

Von Thomas Mitzlaff