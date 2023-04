Ticket-App für Uelzener Stadtbusse: Einführung zum 1. Juli denkbar

Von: Norman Reuter

Eine erste Visualisierung zum Fahrradparkhaus am ZOB. Es kann eine Höhe von bis zwölf Metern erreichen. © Büro Orange Edge

Für den Stadtbus-Verkehr in Uelzen ist geplant, dass Tickets für Fahrten demnächst auch übers Handy erworben werden können. Das berichtete Uelzens Stadtbaurat Dr. Andreas Stefansky am Dienstagabend im Umwelt- und Klimaschutz-Ausschuss.

Uelzen – Für den digitalen Ticketkauf soll die App „Wohin du willst“ genutzt werden können. Stefansky sagte gestern im Gespräch mit der AZ, vorstellbar sei eine Einführung der E-Tickets für Uelzen zum 1. Juli. Ende März erst war die Flotte der Fahrzeuge im Uelzener ÖPNV vollständig auf Elektromobilität umgestellt worden, seitdem touren sieben E-Busse auf den sechs eingerichteten Linien durch das Uelzener Stadtgebiet.



Die Ankündigung zum E-Ticket erfolgte im Zusammenhang mit der Aussprache zu dem nachhaltigen Mobilitätskonzept, das Vorschläge unterbreitet, wie Uelzen beim Verkehr Klimaschutzziele erreicht. In der Uelzener Politik sind im Konzept festgehaltene Vorschläge umstritten. Beispielsweise die Reduzierung des Autoverkehrs in der Stadt. Der Ausschuss diskutierte mehr als zwei Stunden.

Derweil hat ein beauftragtes Büro untersucht, wo sich im Bahnhofsumfeld weitere sichere Fahrradabstellplätze schaffen lassen. Das Büro empfiehlt ein Fahrradparkhaus mit sogenanntem Paternoster-Prinzip am ZOB. In einem „Modulturm“ können je nach Hersteller 12 bis 14 Räder an einer Übergabetür eingestellt werden. Per App wären Radstellplätze für regelmäßig Nutzer, aber auch für Personen, die ihr Rad gelegentlich sicher abstellen möchten, gegen eine Gebühr buchbar. Erste Kostenschätzungen für das Rad-Parkhaus belaufen sich auf 450 000 bis 560 000 Euro.