Thomas Redmer aus Uelzen bildet ehrenamtliche psychologische Unterstützer aus

Erste Hilfe für die Seele

+ © Brand, Theresa Thomas Redmer bildet Ehrenamtliche für die Psychosoziale Notfallversorgung aus. © Brand, Theresa

Der Diplom-Psychologe Thomas Redmer aus Uelzen bildet Ersthelfer aus, die in Krisensituationen Psychosoziale Notfallversorgung übernehmen. Die erste Gruppe beginnt nun mit den Hospitationsterminen.

Uelzen – „Am Ende der Alarmierung muss immer ein ‘Y‘ stehen, das bedeutet Personenschaden“, erklärt Thomas Redmer. Denn dann wird es für die Ehrenamtlichen der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) ernst. Ob schwerer Unfall, Feuer oder Überschwemmung – sobald bei einer Krisensituation Menschen betroffen sind, leisten sie „Erste Hilfe für die Seele“.



Im Landkreis Uelzen haben jetzt die ersten zwölf Mitglieder der PSNV-Gruppe die 120-stündigen Ausbildung abgeschlossen (AZ berichtete), nun folgen noch 20 Hospitationseinsätze unter Anleitung von Ausbilder Thomas Redmer. „Ich habe die nächsten drei Monate quasi 24 Stunden Dauerbereitschaft“, sagt er, „aber das ist schon okay.“



Ursprünglich war der Diplom-Psychologe Informatiker – doch nach einem schweren Schicksalsschlag entschied er sich, mit Mitte 30 noch einmal Psychologie zu studieren. „Ich arbeite gerne mit den Menschen und hatte durch meine eigenen Erfahrungen das Gefühl, zu verstehen, wie sich bestimmte Dinge anfühlen“, erzählt der 60-Jährige.



Einsatzkräfte suchen psychologische Hilfe



Doch immer öfter kamen Menschen aus Hilfsorganisationen, der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungskräfte und Sanitäter. Thomas Redmer erinnert sich: „Das konnte ich erst nicht verstehen, warum die so belastet sind.“



Aus diesem Grund belegt er eine Fortbildung in Hamburg, die sich speziell dem Thema „Psychosoziale Notfallversorgung“ widmet. Dort rät ihm ein Dozent, selbst einmal als „dritter Mann“ beim DRK mitzufahren. „Und, was soll ich sagen – wir hatten in der einen Woche ungelogen 54 Einsätze. Das haben selbst die Einsatzkräfte dort noch nie erlebt“, sagt Thomas Redmer rückblickend. Bei ihm hat die Erfahrung dazu geführt, dass er mit damals schon über 50 Jahren erst seinen Sanitäter, dann seinen Rettungssanitäter macht.



Seitdem setzt er sich dafür ein, dass auch im Landkreis Uelzen eine PSNV-Gruppe eingerichtet wird. Lange stößt er immer wieder auf bürokratische oder finanzielle Hindernisse, doch dann kommt das Jahr 2021. „Ein ausschlaggebendes Ereignis war Ahrweiler. Wir waren mit etwa zehn Leuten vom DRK dort und haben wirklich viel Elend gesehen“, sagt der Psychologe. „Das hat auch mit mir noch mal was gemacht“. Danach geht es auf einmal ganz schnell: Sein Gruppenführer beim DRK kommt auf den 60-Jährigen zu und fragt ihn, ob er als Ausbilder für eine PSNV-Gruppe infrage käme. Im Oktober 2022 startet der erste Kurs beim DRK in Uelzen mit sechs Teilnehmern.