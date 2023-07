Tempo 30? Stadt Uelzen will mehr Spielraum

Entscheidung des Rates denkbar knapp

In der Ortsdurchfahrt von Kirch- und Westerweyhe wollte der Ortsrat Tempo 30 einführen. Das scheiterte an den gesetzlichen Regelungen. Nun will die Stadt Uelzen mehr Entscheidungsfreiheit bei der Frage, wie schnell gefahren werden darf.

Die Hansestadt Uelzen gehört nun zu jenen gut 830 Kommunen im Bundesgebiet, die sich dafür aussprechen, mehr Spielraum für das Anordnen von Tempo 30 in Straßen zu bekommen. Sie schließt sich der Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten“ an. Das ist in Uelzens Politik aber durchaus umstritten, wie das Votum am Montagabend im Rat zeigt.

Uelzen ‒ Die Abstimmung zum Beitritt Uelzens der Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten“ fällt am Montag im Stadtrat denkbar knapp aus. 18 Ratsmitglieder stimmen für den Beitritt, 17 dagegen.

Bislang müssen, um die Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf 30 km/h drücken zu können, konkrete Gefährdungen nachgewiesen sein. Oder aber an den Straßen Kitas oder Schulen liegen. Die Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten“ spricht sich dafür aus, dass der Bund den Kommunen die Möglichkeit gibt, dort eine geringere Geschwindigkeit anzuordnen, wo sie es für nötig erachten.



Dass sich die Initiative auch auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 vorstellen kann, ist für die Christdemokraten im Rat wesentlicher Grund, wieso sie sich gegen einen Beitritt aussprechen: „Das ist nicht der Weg, den die CDU verfolgt“, so der Fraktionsvorsitzende Stefan Hüdepohl. Die Initiative wolle die Autos aus den Städten herausbekommen. Hier sei die CDU verkehrspolitisch anderer Auffassung.



Jörg Kramer (SPD) hielt dagegen: Es gehe nicht darum, alle Straßen in Uelzen mit Tempo 30 zu belegen, sondern um mehr Entscheidungsfreiheit. Auch Friederike Knust (SPD) unterstrich: „Jede Widmung ist und bleibt eine Einzelfallprüfung.“



Habe die Initiative Erfolg, könne beim Wegfall der geltenden Auflagen für eine Herabsetzung der Geschwindigkeit der Verwaltung viel Prüfungs- und Planungswand erspart werden, so Knust. Ob das tatsächlich der Fall sein würde, daran lässt Bürgermeister Jürgen Markwardt Zweifel aufkommen. Er berichtet, dass es in der Verwaltung durchaus unterschiedliche Auffassungen zum Beitritt gebe. Unter anderem sei diskutiert worden, ob nicht Bürger dann verstärkt mit Bitten zu Tempo 30 ans Rathaus herantreten würden. Dann wäre zeitlich nichts gewonnen. Nach einer Abwägung begrüße die Verwaltung aber den Beitritt, eben weil die Stadt damit mehr Handlungsspielraum beim Thema Verkehr erhalten könnte.



Ausgangspunkt der Beratungen über einen Beitritt war ein Antrag des Ortsrates Kirch- und Westerweyhe. Im Ortsrat war im Frühjahr über die Möglichkeiten gesprochen worden, auf der Kirchweyher und Westerweyher Straße Tempo 30 einzuführen, was aber an den gesetzlichen Vorgaben scheiterte. Ortsratsmitglied Thomas Körding (Grüne) war es letztlich, der die Initiative vorstellte und den Antrag zum Beitritt formulierte.



Der Ortsrat befürwortete ihn nach einer lebhaften Diskussion, berichtet Ortsbürgermeister Karl-Heinz Günther im Rat. Dass er auch Mitglied der CDU-Fraktion ist, hindert ihn am Montag nicht daran, um für Stimmen zum Beitritt zu werben: „Hier im Rat stehe ich heute als Ortsbürgermeister von Kirch- und Westerweyhe und vertrete die getroffene Entscheidung des Ortsrates.“ Er betont zugleich, wie Vorredner auch schon, dass mit einem Beitritt nicht automatisch auf allen städtischen Straßen, insbesondere nicht in der Stadt Uelzen, die Geschwindigkeit gedrosselt werde.



In die gleiche Kerbe schlägt auch noch einmal Uelzens Stadtbürgermeister Jürgen Markwardt, der sagt: „Solange ich Bürgermeister dieser Stadt bin, wird es kein flächendeckendes Tempo 30 in den Straßen geben.“