Tekin A. wütet weiter in Uelzen

loh Uelzen. Tekin A. hält die Uelzener Polizei weiter in Atem. Auch in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, gegen 2. 20 Uhr, kam es durch den amtsbekannten 37-Jährigen A. zu einem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz.

Wiederholt missachtete er die Verfügung des Amtsgerichtes Uelzen und hielt sich vor einer Lokalität an der Gudesstraße auf. Er wurde für einige Stunden in polizeilichen Gewahrsam genommen. Auch am Freitag war Tekin A. in Gewahrsam genommen wurden, nachdem er in Geschäften Verkäuferinnen massiv belästigt hatte.

Der 37-Jährige hat seit Beginn des Jahres mehr als 50 Straftaten begangen, er terrorisiert Geschäftsleute und Frauen seit Monaten und sitzt fast täglich in der Polizeizelle.