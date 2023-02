Technik defekt, Wasserschaden: Stadthalle Uelzen bleibt länger dicht

Von: Lars Becker

Im Hoteltrakt der Stadthalle ist ein Schaden am Abwassersystem aufgetreten, der sich aber auch auf andere Bereiche auswirken könnte. Frühestens Mitte Mai könnten wieder Veranstaltungen stattfinden. © Lars Becker

Die aktuell mit Blick auf das Thema Energiesparen geschlossene Stadthalle Uelzen kann nicht ab dem 1. April wieder vermietet werden: Defekte am Notstromaggregat sowie an der Kühlung der Lüftungsanlage und ein Schaden am Abwassersystem setzen die Stadt unter Zugzwang. Diverse Veranstaltungen fallen aus.

Uelzen – Notstromaggregat ausgefallen, Abwasserschaden mindestens im Hoteltrakt und die Kühlung der Lüftungsanlage defekt: Die in die Jahre gekommene Stadthalle Uelzen – bis auf den Hotelbereich aktuell im Rahmen des Energiesparpakets geschlossen – kann wegen der aufgelisteten Mängel nicht wie geplant zum 1. April wieder vermietet werden, sondern im besten Fall erst Mitte oder Ende Mai.

Darüber hat die Stadtverwaltung die Politik am Montag im nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss informiert. Am Dienstagmittag äußerten sich Bürgermeister Jürgen Markwardt und Stadtbaurat Dr. Andreas Stefansky dazu.

„Die Stadthalle geht dem Ende ihres Lebenszyklus‘ entgegen – dieser Sachverhalt überrascht uns alle nicht. 2018 haben wir entschieden, sie auf niedrigstem Niveau weiterzubetreiben. Dass es dabei zu Mängeln kommt, war zu befürchten“, so Markwardt, der anfügte: „Idealerweise können wir die Halle noch ein paar Jahre nutzen. Das aber werden jetzt die Untersuchungen ergeben.“



Lüftungsanlage gilt als neuralgischer Punkt

Neben den akuten Mängeln steht Mitte März die turnusmäßige Abnahme der Lüftungsanlage an. „Die ist ein neuralgischer Punkt: Gibt es die Abnahme womöglich nicht, können wir die Halle nicht betreiben – den Schießstand und die Kegelbahnen mal ausgenommen“, sagte Dr. Stefansky.

Das Problem: Die Lüftungsanlage ist so alt, dass allenfalls Verschleißteile ersetzt werden könnten. Wäre der Schaden größer, müsste eine neue Anlage eingebaut werden – in eine Deckenkonstruktion, die aktuell ungedämmt ist. Auch deshalb gilt die Halle als „Energiegrab“.



Guss-eisernes Abwasserrohr ist defekt

Ebenso zwingend erforderlich für die Vermietung des großen Saales ist das Notstromaggregat, an dem der Batteriebereich defekt ist. Ersatzteile und eine Fachfirma für die erforderlichen Arbeiten zu finden, gestalte sich schwierig.

Und dann ist da der Wasserschaden: „Ein guss-eisernes Abwasserrohr ist defekt, wobei wir aber nicht wissen, wo genau und wie groß der Schaden ist. Wir müssen jetzt das gesamte Leitungssystem mit einer Kamera befahren lassen. Nur so lässt sich die Schadstelle lokalisieren und die Größe des Schadens identifizieren“, so Stadtbaurat Stefansky.

Schützengilde und Tanzschule informiert

Der aktuell noch belegte Hotelbereich, der über Familie Körding als Betreiber des Uhlenköper-Camps vermietet wird, soll jetzt so schnell wie möglich leergezogen werden. Alle Veranstaltungen im Zeitfenster zwischen dem 1. April und Mitte Mai müssen ausfallen – laut Bürgermeister Markwardt etwa zehn: private Feiern, eine Haustier-Messe und Termine der Tanzschule Krüger.

Möglicherweise fallen auch noch weitere Veranstaltungen – etwa Abi-Bälle – über den Mai hinaus aus oder müssen in andere Örtlichkeiten verlegt werden. Markwardt sagte, dass er die Schützengilde und Jens Bode, den Inhaber der Tanzschule Krüger, bereits informiert habe.

Je nach Ausmaß der festgestellten Schäden liegen die Sanierungskosten für die Stadt mutmaßlich im sechsstelligen Bereich – andere böse Überraschungen sind aber nicht auszuschließen.