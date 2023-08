Tausende strömen zum Stadtfest nach Uelzen - Wiechel will doch weitermachen

+ © Oliver Huchthausen Vor allem abends beim Stadtfest ein echter Blickfang und beliebtes Fotomotiv fürs Handy: der Fahrgeschäft-Dreiklang aus Beat Box, Riesenrad und Musik-Express auf der Wiese am Herzogenplatz. © Oliver Huchthausen

Drei Tage lang Live-Musik auf drei Bühnen, Karussell-Spaß für Klein und Groß sowie ein buntes Programm mit Vorführungen: Das Stadtfest lockt Tausende nach Uelzen. Sie machen die Innenstadt zur Partymeile, auf der friedlich gefeiert wird.

Uelzen – Bürgermeister Jürgen Markwardt hatte den Uelzenern bei der Eröffnung des Stadtfestes zwei Dinge versprochen: „Erstens: Ich bin nicht der Ersatz für die ausgefallenen ,Heart Rock Café‘ und zweitens: Es wird während des Stadtfestes nicht regnen“. Beides trat tatsächlich nicht ein. Und so hieß es am Wochenende: einfach nur feiern und die Zeit genießen.

Die Mischung aus kulinarischen Angeboten, Vorführungen, Fahrgeschäften, Verkaufsständen und den Live-Acts auf drei Bühnen passte wieder perfekt. So strömten die Uelzener wieder zu Tausenden in die Stadt.

Live-Musik mit Stammgästen und Neuzugängen

Während „Kultstatus“, „Sir Bon“ und die „Clint Ivie Band“ schon alte Bekannte sind, waren „Merqury“ aus Dresden zum ersten Mal in Uelzen. Die Queen-Coverband konnte mit ihrer energiegeladenen Show überzeugen, was maßgeblich am britischen Frontmann Jody Coo-per lag.

Nicht nur stimmlich beeindruckte er, sondern auch seine Performance: Als er wie einst Freddy Mercury bei „I want to break free“ mit Perücke, knallengem Lederrock und Staubsauger die Bühne betrat, gab es kein Halten. Beeindruckend, wie sich die Arme der Zuschauer bis weit in die Gudesstraße hinein in den abendlichen Himmel reckten.

Am Sonnabend zog es bei größtenteils sogar sonnigem Wetter vor allem Familien in die Stadt. Eines der weit sichtbaren Anziehungspunkte war das Riesenrad. Wer sich traute, bekam in luftiger Höhe einen spektakulären Ausblick über Uelzen geboten. Ebenfalls beliebt war das Labyrinth, in dem man, ausgestattet mit 3D-Brille, schon mal die Orientierung verlieren konnte.

Mit 100 Losen zu zwei Hauptgewinnen

Dass Losbuden auch noch nicht aus der Mode geraten sind, zeigte sich an dem mit „Nieten“ übersäten Boden in der Schuhstraße. „All in“ waren Vanessa Kiepe und Nele Galuschka gegangen: Nach fast 100 Losen war das Ziel erreicht – zweimal freie Auswahl. Als Gewinn konnte beide riesengroße Plüschtiere in Empfang nehmen. Währenddessen nutzten Simone und Ann-Sophie Salewski das Stadtfest für einen spontanen Mini-Flashmob: „Wir sind eigentlich überall präsent, das kann auch schon mal auf einem Berggipfel sein.“

Die musikalischen Highlights am zweiten Stadtfest-Tag waren definitiv „Panik für Udo“ und „Bosstime“, die die unvergesslichen Welthits von Bruce Sprinsteen im Gepäck hatten. Kleiner Wermutstropfen: Wer beide Bands erleben wollte, dem blieb nichts anderes übrig, als ständig zwischen der Lüneburger Straße und dem Herzogenplatz zu pendeln – ein Punkt, an dem sich vielleicht für das kommende Stadtfest ansetzen ließe. „Panik für Udo“-Sänger Ralph Hennicke beteuerte zwar, dass er nicht Udo sei und ihn auch keinesfalls kopieren wolle, dennoch war er verflixt nah am Original.



Auch „Bosstime“ boten großes Kino. Mit absoluter Spielfreude reihten sie Hit an Hit. Und Frontmann Thomas Heinen traute sich, die ein oder andere persönliche Message an die Uelzener zu richten: „Uns geht es doch gut hier. Wie wäre es, einfach mal die Fresse zu halten und die Dinge zu ertragen?“

In der Nacht zu Sonnabend gab es Körperverletzungen, „ansonsten verlief das Stadtfest sehr entspannt“, bilanzierte die Polizei.

Wiechel: „Zeichen auf Vertragsverlängerung“

„Ich muss ganz ernsthaft überlegen, ob ich das noch mal weitermache.“ Das sagt Frank Wiechel vor etwa sechs Wochen im AZ-Gespräch auf die Frage, ob er seinen 2024 auslaufenden Drei-Jahres-Vertrag als Organisator des Stadtfestes mit der Hansestadt Uelzen noch einmal zu verlängern gedenkt.



Wiechels Stoßrichtung hat sich seither ziemlich grundlegend zum Positiven verändert. Die Skepsis aus dem Juni ist gewichen, stattdessen blickt er nun voller Vorfreude auf die Zukunft der dreitägigen Großveranstaltung, die er gerne als „mein Baby“ bezeichnet. Warum? „Nun ja: Nach der AZ-Berichterstattung haben sich bei mir ganz bestimmt mehr als 100 Leute gemeldet. Sie alle haben mich gebeten, doch unbedingt weiterzumachen. Das hat mir neuen Mut und Kraft gegeben“, sagt Frank Wiechel nun am Rande des Stadtfestes.



Und natürlich gibt es einen zweiten ganz entscheidenden Grund: „Ich hatte kürzlich ein wirklich sehr gutes, offenes und vertrauensvolles Gespräch mit Bürgermeister Jürgen Markwardt. Danach kann ich wirklich sagen, dass die Zeichen auf Vertragsverlängerung stehen. Die Signale, die ich bekommen habe, waren wirklich durchweg positiv“, berichtet Wiechel.



2003 übernahm er zunächst die Verantwortung für das Stadtfest-Geschehen in der Gudesstraße. Seit 2007 ist er nun der hauptverantwortliche Organisator der Veranstaltung. Die gab es zunächst immer alle zwei Jahre. Nach den coronabedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 gibt es das Stadtfest seit 2022 jedes Jahr – also auch wieder 2024. „Das ist gut so für die Stadt Uelzen, aber auch für die Schausteller, die so Planungssicherheit haben“, sagt Frank Wiechel.

Von AZ-Mitarbeiter Oliver Huchthausen und Redaktionsleiter Lars Becker