Tankstutzen vergessen – Auto fährt los: Uelzens Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Verursacher bemerkte Vorfall

+ © Uwe Lein In Uelzen hat jemand nach dem Bezin-Tanken vergessen, die Zapfpistole aus seinem Tank zu ziehen – ist losgefahren und bemerkte erst dann sein „Missgeschick“. © Uwe Lein

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Michael Koch schließen

Es ist ein „Missgeschick“, das ein Ermittlungsverfahren nach sich zieht:

Uelzen – Wie die Polizei gestern mitteilt, fährt der Halter eines Opel Zafira in der Nacht zu Sonntag nach dem Tanken in Neu Ripdorf los, ohne vorher den Tankstutzen herauszuziehen. Der Stutzen wird mit dem Schlauch aus der Säule gerissen. Der Verursacher bemerkt den Vorfall, hält und steckt den beschädigten Zapfhahn samt Schlauch wieder in der Säule. Danach fährt er davon. Der Sachschaden: mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt und wertet dazu auch Videomaterial aus.