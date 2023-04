Raubversuch mit zwei Verletzten am Uelzener Herzogenplatz: Vom Täter fehlt noch jede Spur

Von: Norman Reuter

Am Herzogenplatz ereignet sich der Raubversuch, bei dem eine 27-Jährige sowie ihr 26 Jahre alter Freund mit einem Messer verletzt werden. Die Polizei will nun noch einmal Zeugen hören. © Reuter, Norman

Nach dem Raubversuch auf dem Herzogenplatz, bei dem zwei Menschen mit einem Messer verletzt wurden, sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Die Polizei nennt Details und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Uelzen - Vom Täter, der am Sonnabend auf dem Herzogenplatz einer 27-Jährigen die Geldbörse entreißen wollte und dann sie wie auch ihren Freund mit einem Messer verletzte, fehlt noch jede Spur. Eine nach der Tat erfolgte Suche der Polizei nach ihm im Uelzener Stadtgebiet sei ohne Ergebnis verlaufen, sagt gestern die Polizeisprecherin Julia Westerhoff auf Nachfrage.

Auch ein der Polizei bereits bekannter Uelzener, der nach der Beschreibung als Täter infrage kam, konnte belegen, dass er nicht involviert war. Jetzt will die Polizei Zeugen noch einmal anhören und bittet auch um Hinweise.



Die Polizeisprecherin Julia Westerhoff nennt gestern auch Details zum Fall, denn was einen aufhorchen lässt, sind Tatort und Tatzeit: Der Raubversuch ereignete sich gegen 8.40 Uhr, als nur wenige Meter vom Herzogenplatz der Wochenmarkt in vollem Gange war.



Westerhoff erklärt, dass die 27-Jährige und ihr 26 Jahre alter Freund zu einer „etwas größeren Gruppe“ gehörten, die in der Nacht in Uelzen feierte, und sich zum Abschluss am Herzogenplatz niederließ. „So gibt es auch eine Reihe von Zeugen“, sagt Westerhoff.



Die Polizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Täter es gezielt auf die Geldbörse der Frau, die sie hielt, abgesehen hatte. Er versuchte, ihr das Portemonnaie zu entreißen. Als ihr Freund die 27-Jährige schützen wollte, verletzte der Täter ihn mit dem Messer an der Hand und stach dann ihr in den Oberschenkel. Der Rettungswagen war vor Ort, behandelte mindestens eine der beiden Opfer. Die Polizei spricht von leichten Verletzungen.



„Der Täter flüchtete in Richtung Katzenbuckel-Brücke“, so Julia Westerhoff. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes, für den eine Sanktion von mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe im Raum steht.



„Wir hören jetzt noch einmal die Zeugen“, so Westerhoff. Womöglich können auch Hinweise zur Tat die Ermittler weiterbringen. Dazu gibt die Polizeisprecherin eine Täterbeschreibung wonach der Räuber zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein soll. Die Haare waren schwarz, leicht gelockt und teilweise ausrasiert. „Eine Art Undercut“, so Westerhoff. Er trug einen Drei-Tage-Bart. Auffällig: An einer der Augenbrauen hatte er einen Cut. Bekleidet war der Täter nach Beschreibungen mit schwarzen Klamotten. Hinweise nimmt die Uelzener Polizei unter der Nummer (0581) 9300 entgegen.