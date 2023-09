Sven Zschenker krönt sich zum neuen Uelzener Kreiskönig

Von: Jannis Wiepcke

Teilen

Den Titel des Kreisschützenkönigs errang Sven Zschenker (Mitte). Es gratulieren (v.l.) Bürgermeister Jürgen Markwardt, Andreas Czerwinski (3.Platz), Wilhelm Borgert (2.Platz) und der stellvertretende Landrat Jörg Hilmer. © Clar

In 16 Kategorien wurde im Rahmen des Kreisschützenballs in der Jabelmannhalle um die vorderen Plätze gekämpft. Am Vormittag stellten sich die Wettbewerber auf dem Schießstand in Oldenstadt ein, am Abend wurden die Könige und Prinzessinnen proklamiert und anschließend bei Live-Musik und Tanz gebührend gefeiert.

Zum neuen Kreiskönig für das Jahr 2023 konnte schließlich Sven Zschenker vom SV Zarenthin ausgerufen werden. Wilhelm Borgert (SV Kallenbrock) sicherte sich den zweiten Platz und dritter wurde Andreas Cwerwinski von der Bevenser Gilde. Zschenker konnte es nicht so recht glauben, dass er nun die Königskette trägt: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet.“ Stolz sei er dennoch.

Die Ehrenscheiben sicherte sich bei Damen Vanessa Braun-Ludolfs (SG Weste) vor Jasmin Keil (SV Bohlsen) und Kathrin Kaiser-Schmidt (SG Ebstorf). Bei den Herren durfte Jürgen Haase vom SV Kallenbrock die Ehrenscheibe in Empfang nehmen. Er verwies Henning Schulz vom SV Melzingen und Andreas Baum vom SV Holdenstedt/Borne auf ihre Plätze.



Die höchste Ehre bei der Kreisjugend erreichte Timm Luca Hobermann (SG Uelzen). Er trägt nun ein Jahr lang den Titel Kreisjugendkönig. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Hannes Hinrichs vom SV Jastorf und Sina-Christin Höller (SG Wellendorf).



Regina Wellmann (SG Wellendorf) war beim Schießen so überzeugend, dass ihr nun der Titel Kreis-Prinzessin gebührt. Auf die Plätze zwei und drei kamen Gitta Kuhlmann vom SV Melzingen und Emmy Kinder (SG Uelzen).



Unter der musikalischen Begleitung der Lenzmusikanten marschierten beim Kreisschützenball zuerst die Standartenträger ein, bevor die Schützenkönigspaare der Mitgliedsvereine des Kreisschützenverbandes Uelzen aufgerufen und mit viel Applaus empfangen wurden.



Der Präsident des Verbandes, Jörg Martens, ließ es sich nicht nehmen, jedem Paar eine Rose zu überreichen. In seiner Begrüßung hob er hervor, dass es in diesem Jahr vier Schützenköniginnen unter den Majestäten gebe, und stellte fest: „Ziel jedes Schützen sollte es sein, mindestens einmal König zu werden.“



In ihren Grußworten betonten sowohl Bürgermeister Jürgen Markwardt als auch Jörg Hillmer als stellvertretender Landrat, dass in den Schützenvereinen Tradition und Kameradschaft im Vordergrund stehen. Für Hillmer ist der Kreisschützenball ein gesellschaftliches Großereignis im Kreis Uelzen, das „so viele Leute zum Feiern zusammenbringt.“ Außerdem habe er bei seinem Besuchen von Schützenfesten festgestellt, wie viel Freude es wieder beim Feiern gebe.



Auch der erste Vizepräsident des Niedersächsischen Sportschützenverbandes Uwe Weimann wies bei der Festveranstaltung auf die Bedeutung der Schützen hin: „Sie sind ein Symbol für Tradition und Zusammenhalt“.



Der Bundestagsabgeordnete Henning Otte, selbst Schützenbruder, überbrachte seine Grüße und Glückwünsche auf plattdeutsch, was übersetzt in etwa lautete: „Wer jeden Tag auf seinem Posten steht und seine Arbeit tut, der darf abends auch mal feiern.“