Die süße Gefahr

Uelzen. Sie hängen nur wenige Meter hoch und sind zum Greifen nahe. Doch Früchte zu ernten, birgt eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Derzeit stürzen in Uelzen beim Obsternten immer wieder Menschen aus Bäumen.

„Saisonbedingt und der Jahreszeit entsprechend kommt es aktuell vor, dass wir Patienten behandeln, die aus Obstbäumen gestürzt sind“, so Sonja Mengering vom Helios Klinikum Uelzen.

Rund zehn solcher Fälle habe es in den vergangenen Wochen in der Notaufnahme des Klinikums gegeben – mit Prellungen, aber auch Arm- und Beinbrüche seien darunter gewesen. Häufig seien diese Patienten auf Süßkirschbäume gestiegen, erklärt Mengering. Das sei besonders riskant, weil deren Äste sehr brüchig seien. „Wer Kirschen pflücken möchte, sollte nie direkt auf die Äste steigen, sondern immer und unbedingt eine Leiter benutzen.“

Doch auch eine Leiter schützt nicht automatisch vor Stürzen, wie ein aktuelles Opfer berichtet: „Ich habe eine Malerleiter aufgestellt, und das wohl zu schlampig.“ Denn aus drei Metern Höhe sei er samt Leiter umgekippt und auf den harten Rasen gestürzt. In der Notaufnahme habe man den Sturz sehr ernst genommen. „Sie haben mich geröntgt und Ultraschall gemacht, um auszuschließen, dass nichts gebrochen oder die Milz nicht gerissen ist.“ Am Ende habe er nur Prellungen gehabt, doch der Mann ist sich bewusst, dass es auch hätte schlimmer ausgehen können: „Ich habe einen Bekannten, der jetzt im Rollstuhl sitzt, weil er sich die Wirbelsäule verletzt hat.“

Weil Kirschbäume zwischen acht und zehn Metern hoch werden können, sei es schwer, die Früchte oben in der Baumkrone zu erreichen, erklärt Ole Beeker, Diplom-Ingenieur im Gartenbereich und Inhaber von „Pur Natur“. „Mit den meisten Aufstellleitern in Privathaushalten kommt man da nicht hoch.“ Dann komme manch einer eben auf die Idee, die letzten Meter zu klettern. Wie schmerzhaft ein Sturz vom Obstbaum ist, kennt Beeker leidvoll aus eigener Erfahrung. Darum rät der Experte: „Wann immer es möglich ist, sollte man einen Apfelpflücker verwenden.“

Das funktioniert bei kleineren Früchten wie Kirschen allerdings nicht so gut, weil sie vom Pflücker nur schwer gegriffen werden können. „Auch wenn eine alte Holzleiter Vintage-Charme hat, sollte man immer eine Aluleiter verwenden, weil Holz mit der Zeit brüchig werden kann und man irgendwann vielleicht ins Leere tritt.“ Die Aluleitern sollten Plastikfüße haben, „weil die nicht so schnell einsinken.“

Anstelle die Leiter einfach an den Baum zu lehnen, sollte sie in die Gabelung des Baums gestellt werden. Um morsche Äste besser aussortieren zu können, müssten die Obstbäume am besten nach dem Winter auf Totholz untersucht werden. „Da sieht man am besten, welche Triebe nicht treiben.“

