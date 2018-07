Streit um Mettwurst endet mit Verletzungen

Uelzen. Ein 26-jähriger Mann wollte am Sonnabend gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der St. -Viti-Straße in Uelzen eine Mettwurst stehlen. Doch dabei wurde er von Angestellten beobachtet, die ihn hinter dem Kassenbereich zur Rede stellten.

Um im Besitz seiner Mettwurst zu bleiben, schlug der alkoholisierte Mann auf die Angestellten ein und flüchtete nach draußen.

Auf dem Parkplatz wurde der mutmaßliche Dieb von einer Polizeistreife angetroffen. Weil sich der Mann bei der Feststellung seiner Personalien körperlich wehrte, wurden ihm Handfesseln angelegt. Bei dem Widerstand wurden nicht nur die beiden Beamten verletzt, sondern auch der 26-Jährige, der die folgende Nacht zum Ausnüchtern im Polizeigewahrsam verbrachte. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Uelzen. Aufmerksame Passanten haben der Uelzener Polizei am Freitag gegen 23 Uhr einen stark alkoholisierten Mann gemeldet, der offenbar gleich mit seinem Auto losfahren wollte. Die Polizeistreife traf den 42-jährigen Uelzener an seinem Auto an und brachte ihn nach Hause. Dort wurde er seiner Ehefrau übergeben, die sich auch um den Pkw kümmern wollte.

Uelzen-Groß Liedern. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Salzwedeler Straße in Groß Liedern hat die Polizei am Sonnabend von 11.30 bis 13.30 Uhr neun Verstöße festgestellt. Am schnellsten war ein 42-jähriger Autofahrer, der mit Tempo 69 unterwegs war.

Prisser. Ein Autofahrer aus dem Landkreis Uelzen hat am Sonnabend gegen 14.30 Uhr auf der B 191 in Prisser (Kreis Lüchow-Dannenberg) einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizei war der Mann in Richtung Dannenberg unterwegs und bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor der Ampel in Prisser ins Stocken geraten war. Daraufhin fuhr er mit seinem VW Polo auf einen stehenden Audi A 3 auf. Alle Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

Uelzen. Auf einem Grundstück an der Ellernriede in Uelzen wurde am Sonnabend gegen 10 Uhr eine schwarze Schildkröte gefunden. Der Rückenpanzer ist etwa 25 mal 20 Zentimeter groß. Weil niemand wusste, wem das Tier gehört, wurde es ins Uelzener Tierheim gebracht.

