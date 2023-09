Straftaten-Serie in Uelzen: Täter-Duo erst zum Entzug, dann ins Gefängnis

Von: Lars Becker

Teilen

Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat zwei Männer (22/32), die am 24. Januar 2023 in Uelzens Innenstadt Straftaten in Serie begangen haben sollen (hier ein Foto vom Prozessauftakt mit den Rechtsanwälten Antje Heister und Stefan Hüdepohl), verurteilt. © Lars Becker

Zwei junge Männer, die in der Uelzener Innenstadt gemeinsam Straftaten begangen haben sollen, müssen erst zum Entzug und dann ins Gefängnis. Das Landgericht Lüneburg hat sie verurteilt.

Lüneburg/Uelzen – Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat zwei Männer (22/32), die unter anderem wegen gemeinschaftlicher Straftaten vom 24. Januar diesen Jahres in der Uelzener Innenstadt angeklagt waren, zu Haftstrafen verurteilt.

Der Jüngere muss für zwei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis, der Ältere unter Einbeziehung eines älteren Landgerichts-Urteils für drei Jahre. Letzterer wurde nur wegen eines räuberischen Diebstahls in einem minderschweren Fall und wegen Körperverletzung schuldig gesprochen. Anklagevorwürfe zum Einsatz eines Messers hatten sich nicht zweifelsfrei bestätigen lassen.



Für das Duo wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet, um Alkohol- und Drogenprobleme zu therapieren. Dies hatte der Sachverständige angeregt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Darum ging es in dem Fall

Die beiden Männer auf der Anklagebank sollen am 24. Januar diesen Jahres gemeinsam fünf Taten binnen kürzester Zeit begangen haben. Erst hätten sie im Bereich Fritz-Röver-Straße/Katzenbuckelbrücke in Uelzen einen jungen Mann auch unter Ausübung von Gewalt überfallen, ihm Air-Pods im Wert von 300 Euro aus dem Ohr gerissen und entwendet.



250 Meter entfernt in der Veerßer Straße hätten sie dann zwei Sweatjacken im Wert von insgesamt 100 Euro mitgehen lassen – Zeuginnen seien bedroht und getreten worden.

Wiederum nur vier Gehminuten weiter in der Bahnhofstraße hätten sie drei Passanten mit einem gezückten Messer bedroht, das der ältere der Angeklagten – ohne festen Wohnsitz – auch schon zuvor griffbereit mitgeführt habe.

Ein Mann soll Schläge kassiert haben, ehe die Tatverdächtigen nur zwei Häuser weiter zwei Star-Wars-Sets von Lego aus einem Geschäft geklaut hätten.

Dem 22-Jährigen, der vor seiner Festnahme bei seiner Großmutter im Uelzener Südkreis gelebt hatte, werden noch fünf weitere Delikte zur Last gelegt. Immer wieder gerät er demnach stark alkoholisiert (Promillewerte zwischen 1,57 und 2,76) mit Beamten des Uelzener Polizeikommissariates aneinander. Er habe sich gegen Ingewahrsamnahmen massiv gewehrt, versucht zu beißen, getreten – und vor allem beleidigt.