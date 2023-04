Stellungnahme zu Autobahn: Bürger fordern klare Kante für Ortsteile

Von: Norman Reuter

Mehrere Tausend Seiten stark sind die Planungsunterlagen für den dritten Abschnitt der A 39. © Privat

Die Stadt Uelzen stellt in den Ortsräten den Entwurf zur Stellungnahme zur den Plänen für den dritten Abschnitt der A 39 vor. Für Groß Liedern und Hanstedt II sollen Ortsumgehungen priorisiert werden.

Uelzen-Hanstedt II – Wird die Autobahn 39 gebaut, beabsichtigt die Hansestadt Uelzen an den geplanten Anschluss-Stellen bei Riestedt und Hanstedt II jeweils Gewerbeflächen auszuweisen. Das geht aus dem Entwurf zur Stellungnahme hervor, die die Stadt Uelzen für den dritten A 39-Abschnitt (16,4 Kilometer von Bad Bevensen bis Hanstedt II) abgeben will.



Zuletzt war für den Abschnitt das Planfeststellungsverfahren eröffnet worden, was zum Auslegen der Unterlagen führte und zur Möglichkeit für Bürger, Verbände und Kommunen, ihre Einwände und Stellungnahmen zu formulieren. Gut 650 Einwendungen erreichten das Fernstraßen-Bundesamt in Leipzig bislang.



Ob nun Wegeverbindungen, Be- und Entwässerung, Immissions- und Schallschutz – die Stadt Uelzen, die für ihre Stellungnahme eine Fristverlängerung bis Anfang Mai erhielt, will sich zu all dem äußern. Der Entwurf dazu wird zurzeit in den politischen Gremien behandelt, sodass Silke Weidenhöfer, Leiterin der Planungsabteilung der Hansestadt, die Aufgabe zukam, die Inhalte jetzt im Ortsrat von Groß Liedern und Hanstedt II vorzustellen.



Es sind zwei Uelzener Ortsteile, die unmittelbar vom Autobahnbau betroffen wären, wird doch durch die Anschluss-Stelle bei Hanstedt II steigender Verkehr erwartet. „Mit der Inbetriebnahme der A 39 steigen die Verkehre auf der B 71 in erheblichem und vor allem in einem für die Anwohner unverträglichen Maße“, heißt es in dem Entwurf zur Stellungnahme. Deshalb fordert die Stadt, dass bereits jetzt die Planungen für Ortsumgehungen für Groß Liedern und Hansestedt II in Angriff genommen werden und diese Projekte auch in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen – also priorisiert behandelt – werden.



Das ist den Einwohnern aber zu wenig. Im Ortsrat pochen sie darauf, dass zum Erhalt der Lebensqualität noch vor einer etwaigen Inbetriebnahme der Autobahn die Ortsumgehungen für Groß Liedern und Hanstedt II fertiggestellt sein müssten. Joachim Porsiel: „Das Eine kommt nicht ohne das Andere.“



Bei Hanstedt II steht ein Windpark. Auch hier wird in Reihen der Bevölkerung noch Handlungsbedarf gesehen. Die Schallimmissionen der Windräder und der Autobahn dürften nicht nur für sich gesehen werden, sondern müssten zusammen betrachtet werden. Ein Wirtschaftsweg zwischen Hanstedt II und Klein Liedern soll in seinem jetzigen Verlauf erhalten und die Zubringerverkehre auch von Osten kommend berücksichtigt werden.



Nicht einverstanden zeigten sich die Einwohner auch mit dem Hinweis, dass städtische Flächen im Planungsgebiet nicht für Kompensationsmaßnahmen herangezogen werden könnten, weil sie bereits für „städtische Projekte“ vorgesehen seien. Die Sorge besteht, dass am Ende Äcker herangezogen werden, was einen weiteren Fraß von landwirtschaftlichen Flächen bedeuten würde. Die Stadt solle Flächen zur Verfügung stellen, wird gefordert. Der Ortsrat schließt sich dem an. Mit den Änderungswünschen aus dem Ortsrat wird sich als Nächstes der Bauausschuss befassen. Er tagt am Donnerstag ab 18 Uhr im Ratssaal. Das letzte Wort hat der Verwaltungsausschuss.