Großes Staunen: Gerhard Arndt erntet in Uelzen „gewaltige Früchte“

Von: Norman Reuter

Gerhard Arndt kommt aus dem Staunen nicht heraus. Er erntet Feigen, die größer als Tischtennisbälle sind. © Norman Reuter

Der Uelzener Gerhard Arndt ist baff: Sein Feigenbaum - einst mehr aus Jux und Dollerei gepflanzt - „liefert“ in diesem Jahr riesige Früchte. Er hat auch eine Idee, was des Rätsels Lösung sein könnte.

Uelzen – Gerhard Arndt aus Uelzen liebt seinen Garten mit kleinem Teich. Und er zeigt sich experimentierfreudig, was die Pflanzen und Bäume betrifft. Vor gut 20 Jahren hat Arndt einen Feigenbaum in seinem Garten gepflanzt.

„Das war mal mehr so ein Jux“, sagt er. Doch wegen dieses Feigenbaumes kommt er in diesem Jahr aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er erntet Feigen, die größer als Tischtennisbälle sind. „Solch gewaltige Früchte hatte ich in all den Jahren noch nie“, so Arndt.

Der 85-Jährige erklärt sich die Größe der Früchte mit dem Standort des Feigenbaums. Den hat er direkt an die Hauswand gesetzt. Die Ziegel der Wand speichern die Sonnenwärme und geben sie bis in den Abend hinein ab.

Gute Voraussetzungen fürs Wachstum

Die Feige, die aus südlicheren Gefilden stammt und mediterrane Temperaturen gewohnt ist, weiß das wohl zu honorieren. In diesem Jahr bekommt der Baum wegen der Niederschläge auch ausreichend Wasser.

Der Mix aus Wärme an der Wand und Wasser ist es, der nach Überzeugung Arndts die richtigen Voraussetzungen für die imposanten Früchte schafft. Denn in seinem Garten findet sich auch noch ein zweiter Feigenbaum, an dem längst nicht so große Früchte zu finden sind.

Um die Feigenbäume im Winter vor Frost zu schützen, hüllt er sie in Folie ein. „Bis Minus acht Grad halten sie aus“, sagt Arndt. Bei einer Höhe des einen Baumes, dessen Blätterwerk bis zur Dachkante reicht, hat sich der Uelzener erfinderisch zeigen müssen, um ihn vor hartem Frost zu bewahren. Eigens hat er Haken, an denen die Folie befestigt wird, in die Hauswand geschlagen.



Sorge, dass er die Feigen nicht los wird, hat Arndt nicht. „Die Nachbarn freuen sich über die Früchte“, sagt der Uelzener.