Feuer, Überschwemmung, Hagel: 100 Einsätze am Samstagmorgen in Uelzen

Der Deutsche Wetterdienst warnte Samstagmorgen: Zwischen Hannover und Uelzen werden heftigste Unwetter erwartet.

Ein Blitz schlug in Barnsen in das Dach einer Scheune ein, die komplett ausbrannte. In dem Gebäude am Stadtweg in Barnsen befanden sich zahlreiche landwirtschaftliche Maschinen, unter anderem ein Mähdrescher. Die Schadenssumme ist bislang noch nicht beziffert, aber ein Mähdrescher kostet in der Neuanschaffung bis zu 300.000 Euro.