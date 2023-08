Star zum Anfassen: John Kelly erkundet Uelzen

Von: Norman Reuter

Teilen

John Kelly und Maite Itoiz mit Gästeführerin Birgit Gercken am Stadtmodell: Nach dem Ende der Stadtführung warteten am Herzogenplatz auch einige Fans auf das Duo. © Christian Holzgreve

Stars zum Anfassen in der Hansestadt: Das Musiker-Ehepaar Maite Itoiz und John Kelly ist zwei Tage vor dem Konzert im Theater an der Ilmenau am Freitag durch die Stadt spaziert. „So etwas erleben wir ganz, ganz selten. Meist sehen wir nur das Hotel, ein bisschen Stadt und den Auftrittsort“, sagte Kelly der AZ nach einer rund eineinhalbstündigen Stadtführung.



Uelzen – Der Besuch war auch für Gästeführerin Birgit Gercken, gewandet in das Purpur einer Hansefrau, etwas Besonderes. Vom Herzogenplatz aus ging es in die Mühlenstraße, an der Ilmenau beim Restaurant „Alcatraz“ entlang zum Ratsteich bis zur Gertrudenkapelle, bevor die beiden international bekannten Musiker durch die Ilmenauwiesen zum Schnellenmarkt wanderten.

Begleitet wurden die prominenten Gäste von einer Gruppe Uelzenerinnen in historischen Kostümen. Die Gewänder gehören zu einem Fundus, den der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS) mittlerweile angelegt hat. Betriebsleiter Alexander Hass hatte die Darstellerinnen bereits im Frühjahr für diese und andere besondere Gelegenheiten gewinnen können. So machte die Gruppe indirekt auch Werbung für das Hansefest im September.



„Wir haben viel gelernt über die Hanse und die Menschen, die hier leben. Jetzt sind am Sonntag nicht nur die Besucher des Konzerts über uns informiert, sondern auch wir haben einen Eindruck von der Kultur und den Menschen gewonnen. Das ist emotional eine andere Ebene. Das gibt einem einen anderen Blick“, so John Kelly zum Abschluss der Führung am Schnellenmarkt.



Der international mit der „Kelly-Family“ berühmt gewordene, 56-jährige Sänger und Komponist spazierte im beigen Leinen-Look durch die Stadt, seine Frau trug ein in Schwarz mit goldenen Absetzungen gehaltenes Sommerkleid. Sopranistin, Instrumentalistin und Komponistin Maite Itoiz, die mit ihrem Mann in Spanien lebt, war schlicht begeistert: „Es ist unbeschreiblich. Wunderbar. Sonst haben wir so etwas nicht“, lobte sie Stadtführerin Gercken gegenüber der AZ.



Und in der Tat hatte Gercken ihre Führung, die sie auf Englisch hielt, auf das Paar zugeschnitten: So sparte sie auch den großen Sohn der Stadt Friedrich Kuhlau nicht aus, ließ die Gäste gewebte Stoffe befühlen, erläuterte die Schiffbarkeit der Ilmenau und wies auf die einstigen Handelsbeziehungen der Stadt bis nach England oder in den Ostseeraum hin. Und fast am Ende der Führung kamen Kelly-Fans auch noch auf ihre Kosten, die am Herzogenplatz warteten.



Und wie kommt es, dass die Stars am morgigen Sonntag ab 17 Uhr im Theater gastieren? „Alex hat es immer wieder versucht. Immer wieder hat er sich gemeldet und wirklich gebaggert“, sagt Kelly lachend in fließendem Deutsch, lobt KTS-Leiter Alexander Hass und freut sich auf das Konzert, das der KTS im Rahmen des Kultursommers veranstaltet. Und – ja: Online gibt es noch Karten. Es ist eines von nur zwei Konzerten, die das Paar in Deutschland gibt.