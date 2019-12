Sperrung: Schwerer Lkw-Unfall auf B 71 zwischen Uelzen und Gr. Liedern

Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw auf direkt an der Brücker über den Elbeseitenkanal zwischen Uelzen und Gr. Liedern am Freitagmorgen.

Uelzen-Gr. Liedern. Der Löschschaum auf der Böschung wirkt fälschlicherweise zuerst wie Schnee, der Asphalt ist voll mit verbeulten Bierkisten und Unmengen brauner Scherben – Schaum und Schrott zeugen von den Szenen, die sich am Freitagmorgen um kurz nach 3 Uhr dort abgespielt haben. Die Meldung an die Einsatzkräfte lautete zunächst "Feuer Zwei", sagt Feuerwehr-Sprecher Christoph Paul, am Einsatzort auf AZ-Nachfrage. Es brenne ein Lkw auf der Ortsverbindung zwischen Uelzen und Groß Liedern, hieß es. Bereits zwei Minuten später, um 3.10 Uhr, wurde die Alarmstufe erhöht auf "Verkehrsunfall groß". Nicht nur ein Lkw brannte, auch Personen seien eingeklemmt, so die Alarmmeldung.

Bei Eintreffen stellte sich das laut Paul wie folgt dar: Eine Zugmaschine stand in Vollbrand, beide Lkw-Fahrer konnten sich aus ihren Fahrzeugen befreien. Einer lag auf Höhe des Kanals an der Böschung, der andere "oben" auf der Straße. Beide wurden schwer verletzt in die Krankenhäuser nach Uelzen und Lüneburg gebracht.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Lkw, sicherte die Unfallstelle und leuchtete diese aus. Löschschaum kam massiv zum Einsatz, zumal die Treibstofftanks laut Paul auch etwas aufgerissen waren. Die Unfallstelle an der Böschung war auch zum Teil recht schwer zugänglich. Dort konnte die Feuerwehr die Rettungskräfte ebenfalls unterstützen.

Ein Lkw hatte Bierkisten geladen, die durch den Unfall weiträume auf der Straße verteilt waren. Der andere Lkw war mit Stückgut beladen.