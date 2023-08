Spatenstich für Kita-Neubau am Emsberg erst am 22. August

Von: Lars Becker

Teilen

Am Emsberg verschiebt sich der Spatenstich für die neue Kita nach Bodenarbeiten © Reuter, Norman

Die Bauarbeiten an drei Kitas in Uelzen gehen voran. Doch wie genau ist aktuell Stand der Dinge? Die Stadt gibt nun eine Antwort.

Uelzen – Die Hansestadt Uelzen hat aktuell – mal im wörtlichen, mal im übertragenen Sinne gemeint – mindestens drei große Baustellen im Bereich Kindertagesstätten: in Kirchweyhe, am Stern und am Emsberg. In allen drei Fällen hatte die AZ zuletzt im Juli berichtet, wie es weitergehen soll. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Stadtsprecherin Ute Krüger hat auf Anfrage den Stand der Dinge kommuniziert:



• Kita Kirchweyhe: Wegen mangelhaften Brandschutzes war das Obergeschoss des gut 100 Jahre alten Gebäudes, das nicht mehr saniert werden soll, gesperrt worden. Ortsrat und Eltern hatten eine Lösung gefordert, die in einem bunt bemalten Bauwagen gefunden worden ist. Der wurde vorher für die Jugendarbeit genutzt.



Mit Blick auf den Stromanschluss und eine Heizung gab es aber noch Handlungsbedarf. „Die Elektrozuleitung wurde verlegt und der Bauwagen angeschlossen, ein Elektroluftheizer ist installiert und weitere notwendige Arbeiten sind erledigt. Derzeit finden letzte Malerarbeiten statt“, erläutert Krüger. Die Stadt werde die Öffentlichkeit rechtzeitig über den konkreten Termin der Inbetriebnahme informieren. Im Herbst soll die Politik beraten, wie es mit dem Standort weitergeht.



• Kita am Stern: Anfang letzten Monats war die Auftragsvergabe für eine Containeranlage erfolgt, mit der am Sportplatz der Sternschule neben der Kita Himpelchen & Pimpelchen zum 1. Oktober 50 neue Ganztagsplätze für Ü3-Kinder geschaffen werden sollen. Ist absehbar, dass der Termin gehalten werden kann? Dazu sagt Ute Krüger für die Stadt: „Die Container können rechtzeitig geliefert werden. Zum Aufstellen muss eine sogenannte Brunnenringgründung hergestellt werden – für diese Arbeiten im Untergrund steht der genaue Zeitplan der ausführenden Firma noch nicht fest.“ Für die besagten Module stehen 350 000 Euro im Haushalt der Gebäudewirtschaft.



• Kita Emsberg: Für den zweigeschossigen Neubau auf einem 4300 Quadratmeter großen Gelände neben der Pestalozzi-Schule (sechs Gruppen) wird belasteter Boden bis in eine Tiefe von 1,20 Meter ausgetauscht. Eine Baugrund-Untersuchung hatte gezeigt, dass dies notwendig ist. Der Spatenstich für die Kita sollte eigentlich am 14. August – also bereits am kommenden Montag – erfolgen. „Die Bodenarbeiten laufen planmäßig“, erklärt Stadtsprecherin Krüger. Der Spatenstich erfolge nun aber erst am 22. August.