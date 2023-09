„Spannende Tage“ auf Kinderstation: Uelzener Klinikum arbeitet derzeit mit Übergangslösungen

Von: Norman Reuter

Zurzeit ist Dr. Sebastian Otte zusätzlich zu seiner Aufgabe in Hamburg übergangsweise auch kommissarischer Chefarzt im Uelzener Helios Klinikum. © Reuter, Norman

Vor gut sieben Wochen hatten niedergelassene Kinderärzte der Region Alarm geschlagen. In einem offenen Brief sorgten sie sich um die Zukunft der Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin im Uelzener Klinikum, nachdem der bisherige feste Chefarzt Swen Geerken gekündigt hatte sowie auch zwei Oberärztinnen ankündigten, sie würden das Haus verlassen. Jetzt gibt es mit Dr. Timo Grüter zum 1. Januar 2024 einen Nachfolger für Geerken. Doch bis dahin gehen noch dreieinhalb Monate ins Land. Das Klinikum arbeitet mit Übergangslösungen.

Uelzen – Bis Timo Grüter seine Stelle als neuer fester Chefarzt in der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin im Uelzener Helios Klinikum antritt, werden noch dreieinhalb Monate ins Land gehen. Für diese Zeit arbeitet das Klinikum mit einer Übergangslösung: Sebastian Otte kümmert sich seit Anfang August zusätzlich zu seiner Aufgabe als Chefarzt für Kindermedizin an der Mariahilf Klinik in Hamburg um die Uelzener Fachabteilung. „Die Basis dafür ist, dass ich in Hamburg ein starkes Team habe“, berichtet der 44-Jährige im AZ-Gespräch.

Eineinhalb bis zwei Tage die Woche ist Otte in Uelzen anzutreffen. Zusätzlich hat er Zugriff auf Patientendaten und Krankenakten, sodass auch, wenn er nicht in der Hansestadt ist, Fälle besprochen werden können.



Jungen und Mädchen würden häufig aufgrund von Infektionen in Krankenhäusern behandelt, schildert Otte. Der zweithäufigste Grund für einen Aufenthalt von Kindern in einer Klinik seien Unfälle. An jungen Patienten mangelt es dem kommissarischen Chefarzt in Uelzen nicht. „Es ist das Aufkommen, das ich erwartet habe“, sagt Otte.



In der Fachabteilung sind neben dem Chefarzt Oberärzte sowie Assistenzärzte im Einsatz. Letztere lassen sich zum Facharzt ausbilden, fünf Jahre dauert das. 7,5 Stellen inklusive Chefarzt sieht der Stellenplan vor.



Weil in der Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin im Uelzener Klinikum nicht nur Swen Geerken als Chefarzt kündigte, sondern auch zwei Oberärztinnen das Haus verließen, hat Helios noch weitere personelle Baustellen zu klären.



Das Klinikum bedient sich zurzeit einer Agentur, die Ärzte ans Krankenhaus ausleiht, damit es für die vakanten Oberarztstellen eine Übergangslösung gibt. „Es gibt Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben“, erklärt Mareike Schmidt, Geschäftsführerin des Uelzener Klinikums. Ziel sei es, so Schmidt, nach dem Chefarztposten auch die Oberarztstellen dauerhaft wieder zu besetzen. Ausschreibungen für die Stellen würden laufen.



Eine fachärztliche Besetzung ist mit den Übergangslösungen laut der Geschäftsführerin gegeben, einfach ist die Personalsituation aber nicht: „Es ist jeden Tag spannend“, sagt Mareike Schmidt.



Sebastian Otte betont: „Das Uelzener Team ist sehr motiviert.“ So könne weiterhin eine gute Versorgung erbracht werden. Mareike Schmidt will nicht die niedergelassenen Kinderärzte in der Region vergessen, die tatkräftig unterstützten. Sie übernehmen auch regulär sogenannte Hintergrunddienste; sind damit bei Nacht greifbar, wenn sie bei Fällen benötigt werden.



Mit Grüter kommt im Januar ein Mediziner nach Uelzen, der die Voraussetzungen mitbringt, damit auch künftig die Kinder- und Jugendpsychosomatik unterhalten werden kann. Aufgrund seines Schwerpunkts in der Neonatalogie könne das Klinikum, so Mareike Schmidt, das Leistungsspektrum für die allerkleinsten Patienten weiter ausbauen und inhaltlich voranbringen. Die Neonatalogie befasst sich mit Erkrankungen von Neugeborenen und der Versorgung von Frühgeborenen.



Timo Grüter hat an der Georg-August-Universität Göttingen Humanmedizin studiert. Seit Oktober 2009 war er viereinhalb Jahre als Assistenzarzt in der Klinik für Kinder und Jugendliche am Elbeklinikum Stade tätig, bevor er als Assistenz- und später als Facharzt in der Abteilung für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin am Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg beschäftigt war. Der 44-Jährige besitzt die Zusatzbezeichnungen Intensiv- und Notfallmediziner und wechselt nach mehr als vier Jahren als Oberarzt vom Elbeklinikum Stade nach Uelzen.