Sonderaktion bis 15. Juni: Expert ist jetzt Premium-Partner für Weber-Grills   

Uelzen. Expert Uelzen ist Weber Grill Premium-Partner. Mit der Eröffnung seiner neuen Weber-Grill-Verkaufsfläche hat Uelzens großer Elektrofachmarkt expert die Grillsaison 2018 gestartet.

Als erster Premiumpartner-Händler in der Region bietet der Fachmarkt eine große Bandbreite an Weber Elektro-, Gas- und Holzkohlegrills sowie Zubehör. Grill-Fans können die Zukunft des Grillens entdecken: Zum neuen Sortiment gehört auch der „Weber Pulse“, der erste Elektrogrill, der so leistungsstark wie ein Gasgrill ist.

Expert Uelzens Weber-Fachberater Manuel Krause ist überzeugt: „Wer einmal auf einem Weber-Grill gegrillt hat, legt sein Steak auf keinen anderen Grill mehr.“ Für alle Grillfans hat sich der Elektrofachmarkt eine ganz besondere Aktion überlegt: Beim Kauf eines Grills aus der Genesis Serie gibt es bis zum 15. Juni den „Premium Service“ im Wert von 99 Euro, bestehend aus einem Aufbau- und Lieferpaket, gratis dazu.

Der Grill-Experte hat außerdem noch einen besonderen Tipp: „Achten Sie in der am Freitag, 25. Mai, erscheinenden AZ auf Hinweise zu unseren besonderen Aktionspreisen und unserer Coupon-Aktion.“