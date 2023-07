Simon und Jan sorgen im Uelzener Kultur-Sommer-Garten für Standing Ovations

Von: Theresa Brand

Das Duo Simon Eickhoff und Jan Traphan (von links) sorgt beim Publikum im Kultur-Sommer-Garten mit ihren Liedern für ein Wechselbad der Emotionen. © Brand, Theresa

Ob am Ende wirklich alles gut wird, das bleibt offen. Doch zumindest der Abend mit den Kabarett-Musikern Simon und Jan im Innenhof der Jabelmannhalle kann als voller Erfolg bezeichnet werden.

Uelzen – Ein warmer Sommerabend, leichter Wind rauscht in den Bäumen und im Hinterhof der Jabelmannhalle leuchten die Lampions in der Abenddämmerung. „Alles wird gut“ – so lautet der Titel des Programms von Simon und Jan, die am Sonntag in Uelzen ihre Lieder zum Besten gaben. Doch der Schein trügt. Denn die beiden Oldenburger Kabarett-Künstler legen in ihren Texten den Finger genau dahin, wo es wehtut.



Klimawandel, Artensterben, Krieg, die AfD sowie generell die kleinen und großen Sorgen des Lebens: Mit viel Selbstironie und einer Euphorie, „die von Olaf Scholz auf uns übergeschwappt ist“, zeigen die beiden Musiker, wie Witz und Melancholie eine perfekte Mischung ergeben können.



Zur Begrüßung stimmt sich das Publikum beim gemeinsamen „Einatmen. Ausatmen.“ aufeinander ein. Im weiteren Verlauf erfahren die Zuschauer, dass Träume nicht immer nur angenehm sind („Ich hatte Sex mit Sarah Wagenknecht, seitdem schlaf‘ich schlecht“) und das Jans Mutter „ganz gern mit LSD kocht“. Immer wieder muss sich das Publikum Lachtränen aus dem Gesicht wischen – und nur einen Moment später herrscht bedrückte Stille. „War jetzt nicht so der Partykracher“, gibt Jan nach „Resteficken“ zu. Den Song, in dem es um die Zerstörung des Planeten geht, haben die beiden auch bei ihrem ersten – und letzten – Fernsehauftritt im ZDF gespielt. „Wir warten bis heute auf den Anruf, wann wir wiederkommen können“, sagt er mit seinem charakteristischen, melancholischem Blick in die Runde.



Ganz anders ist die Stimmung bei „Leck mich“, zu dessen Rhythmus die Zuhörer im Takt wippen. Auch der Tipp „Wenn‘s dir richtig scheiße geht, macht halt mal ‘ne Nulldiät“ kommt beim Publikum gut an. Simon präsentiert während des Auftritts seine neu erworbenen Fähigkeiten am Schlagzeug, auch mit „Autotuning“ hat er sich beschäftigt. „Also, er lag jetzt nicht unter seinem Auto – das ist so ein neuer Trend, die Stimme mit Effekten zu verändern“, erklärt Jan. Klingt gut, findet auch das Publikum.



Nicole und Heinz sind aus Lüneburg gekommen und von den beiden überzeugt. Heinz sagt: „Das ist die erste politische Musikveranstaltung, die wir besuchen. Das ist richtig gut und auch sinnvoll.“ Carina ist extra aus Gifhorn gekommen und ebenfalls begeistert: „Es ist richtig toll! Die beiden sind einfach klasse.“



Nach der ersten Zugabe, einer Balladenversion von „Krawall und Remmidemmi“ gibt es dann kein Halten mehr: Standing Ovations, Pfiffe, Jubelrufe und Klatschen sorgen dafür, dass das Duo noch drei Mal auf die Bühne kommt – und hoffentlich auch bald noch mal nach Uelzen, hofft Jan.