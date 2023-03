WLAN, USB-Ladebuchsen und Infotainment

Sieben E-Busse für Uelzen: Ende des Monats geht‘s los

Von: Lars Becker

Die E-Busse des Herstellers VDL werden aktuell in Uelzen getestet. Ende März startet dann der Echtbetrieb. © Lars Becker

Pro Jahr legen die Busse der Stadtwerke Uelzen auf den sechs Linien in der Hansestadt rund 450.000 Kilometer zurück. Jetzt ist klar: Ende März soll die Umstellung von der Diesel- auf die nagelneue E-Flotte des niederländischen Herstellers VDL erfolgen. Rund 411 Tonnen CO 2 werden so künftig Jahr für Jahr eingespart.

Uelzen – Das neue Zeitalter im Stadtbusverkehr der Hansestadt Uelzen bricht in Kürze an: Wie die Stadtwerke Uelzen auf AZ-Anfrage erklären, startet der Echtbetrieb mit den sieben emissionsfreien Fahrzeuge Ende März.

„Derzeit wird die Beklebung aller Busse finalisiert. Zudem laufen Planungen zum Umlauf der sieben Busse, die rollierend auf den sechs Linien eingesetzt werden sowie zur Ladezeitoptimierung. Die Ladeinfrastruktur für 100 Prozent Ökostrom befindet sich auf dem Betriebsgelände des Subunternehmers Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB). Auch Testfahrten und Schulungen der Busfahrer sind in vollem Gange“, erläutert Stadtwerke-Sprecherin Franziska Albrecht.

Mit Transportern wurde die E-Bus-Flotte aus Belgien nach Uelzen überführt. Hergestellt wurden sie dort vom renommierten niederländischen Bushersteller VDL Bus & Coach, der Produktionsstätten in Belgien und in den Niederlanden unterhält (AZ berichtete).

Offizielle Feierstunde am 27. März

Wie Albrecht weiter verrät, sollen die E-Busse am Montag, 27. März, im Rahmen einer offiziellen Feierstunde der Öffentlichkeit vorgestellt werden – kurz danach geht es dann aus dem laufenden Test- in den Echtbetrieb.



Und was passiert mit den momentan noch im Einsatz befindlichen Bussen mit Dieselantrieb? Dazu sagt Franziska Albrecht: „Die alten Busse sind kein Eigentum der Stadtwerke Uelzen, die Überlassung läuft Ende März aus. Die RBB hält zwei andere Dieselbusse als Ersatz und Verstärker vor, die bereits in ihrer Fahrzeugflotte vorhanden sind und nicht zur ehemaligen Busflotte gehören.“



WLAN, USB-Ladebuchsen und Infotainment

Das Investitionsvolumen für die sieben Busse – zwölf Meter lange Niederflur-Solobusse samt WLAN, USB-Ladebuchsen und Infotainment-System – und die Ladeinfrastruktur liegt nach Stadtwerke-Angaben bei rund 3,7 Millionen. Mit einem Fördersatz von 90 Prozent fördert die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) das Projekt in Form einer Anteilfinanzierung.

Die Zuwendung wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen zur Verfügung gestellt. Zehn Prozent tragen die Stadtwerke Uelzen selbst.