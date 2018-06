Seltener Gast: Storch bedient sich auf den Ilmenauwiesen „am Büfett“

In Uelzens Mitte

+ © Privat Ein Storch in der Stadt: Am Mittwochabend schnappte sich dieses Tier den einen oder anderen Frosch aus der Ilmenau. © Privat

sk Uelzen. Da staunten Sandra Pasemann und Freund Mirco nicht schlecht: Auf dem Weg zum Einkaufen in der Uelzener Innenstadt fiel ihnen am Mittwochabend ein Storch auf, der sich in den Ilmenauwiesen aufhielt und sich in der Ilmenau quasi „am Büfett“ bediente.