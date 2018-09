Schwerverletzte bei Unfällen auf der B 4

+ Aus diesem Fahrzeugwrack musste die 18-Jährige befreit werden. © Feuerwehr

Sie fuhr mit ihrem Skoda Fabia ungebremst in ein vor ihr fahrendes landwirtschaftliches Gespann. Der Pkw geriet in Brand, konnte aber von einem Ersthelfer gelöscht werden. Die 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Für die Bergung des mit Kartoffeln beladenen Anhängers war die B 4 bis in die Morgenstunden gesperrt.