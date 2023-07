Schwerer Unfall in Uelzen: Radfahrer (85) schwebt in Lebensgefahr

Von: Lars Becker

ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 19“ flog den lebensgefährlich verletzten Radfahrer (85) in ein Krankenhaus nach Hamburg. © Lars Becker

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 im Uelzener Ortsteil Holdenstedt schwebt ein 85-jähriger Mann in Lebensgefahr.

Uelzen-Holdenstedt – Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, ist der Senior am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs. Als er aus Richtung Holxen über die Kreisstraße 27 kommend in die Kreisstraße 8 (Blumenstraße) einbiegt, missachtet er „nach derzeitigen Ermittlungen“, so die Polizei, die Vorfahrt eines Pkw.

Am Steuer des Mercedes sitzt ein 42-jähriger Mann. Das Auto und das Fahrrad kollidieren, der 85-Jährige stürzt schwer und zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Mit dem ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 19“ wird der Senior in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen, wo Ärzte seither um sein Leben kämpfen.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wird seitens der Polizei ein Gutachter eingeschaltet, der jetzt den genauen Ablauf des tragischen Unfalls rekonstruieren soll.



Die Schadenshöhe des Unfallls beziffern die Ermittler auf rund 2000 Euro.