Schwerer Unfall bei Neu Bleckede: 46-Jähriger eingeklemmt

Schwere Verletzungen erlitt ein 46 Jahre alter Fahrer eines Opel am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 223 im Bereich Neu Bleckede im Kreis Lüchow-Dannenberg.

mdk/pm Neu Bleckede/Amt Neuhaus. Das Unfallopfer, ein 46-jähriger Mann, war gegen 15:45 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts in den Seitenraum gekommen, ins Schlingern geraten und dann nach links in den Graben gefahren. Der Opel-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Es entstand laut Polizei Sachschaden von etwa 6000 Euro.