Schwere Erleichterung im Metronom: Sechs von sieben Toiletten gesperrt

Frischwasser nur in Uelzen und Bremen

Ein AZ-Leser hat im Metronom eine Toiletten-Odyssee erlebt.

Von Lars Becker

Eine Toiletten-Odyssee hat jetzt ein AZ-Leser im Metronom erlebt: Sechs von sieben WCs waren gesperrt, weil der Frischwasser-Tank leer war. Das sagt das Unternehmen dazu.

Uelzen – „Während der Zugfahrt aufs Klo gehen? Muss nicht unbedingt sein...“ So dürften angesichts der häufig unhygienischen Zustände auf den Waggon-Toiletten viele Menschen denken, die auf der Schiene unterwegs sind. Dass die Notdurft unterwegs zur echten Not werden kann, hat kürzlich ein AZ-Leser aus Uelzen sehr leidvoll erlebt. Er musste das Personal an Bord eines Metronom zwischen Hamburg und der Hansestadt förmlich anbetteln, aufs gesperrte WC zu dürfen.



Nach seiner Darstellung war an jenem Samstagabend von sieben Toiletten im Zug nur eine einzige funktionsfähig – und dann entsprechend stark frequentiert. Als der Mann das Örtchen zwangsläufig mal habe benutzen müssen, habe ihm ein Zugbegleiter erklärt, dass die anderen sechs Klos geschlossen seien, weil es kein Frischwasser mehr zum Spülen und Händewaschen gebe.



„Aber wenn man nun mal dringend muss...“

„Schön und gut – ich kann mir auch Besseres vorstellen, als diese Toiletten zu benutzen. Aber wenn man nun mal dringend muss...“, sagt der Uelzener achselzuckend. Er recherchierte in seiner Not im Internet: Sollte sich unterwegs an den Bahnhöfen irgendwo vielleicht eine öffentliche Toilette während des kurzen Haltes per Sprint erreichen lassen? Nein.



Als es immer prekärer wurde, sprach der AZ-Leser noch einmal zwei Metronom-Mitarbeiter an. Der erste habe ziemlich genervt reagiert, der andere habe immerhin eingelenkt – „aber nur mit Widerwillen“ und dem neuerlichen Hinweis aufs fehlende Wasser. „Ich wollte das Wasser nicht trinken, ich hatte ein Notbedürfnis“, betont der Mann.

Der fragt sich: „Wenn das doch bekannt war bei der letzten Schichtübergabe: Warum wird dann dieser Zug nicht ausgetauscht? Es wird billigend in Kauf genommen, dass Fahrgäste nicht die Toiletten benutzen können. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas erlebe. Nur zuvor kam ich nicht in diese prekäre Lage. Jeder Fahrgast sollte sich wirklich gut überlegen, ob er an Bord eines Metronom während der Fahrt trinkt und isst.“

„Können nicht einfach so Züge austauschen“

Was sagt denn das private Eisenbahnunternehmen mit Sitz in Uelzen selbst zu diesem Vorfall oder zu den Vorwürfen insgesamt? Die AZ hat nachgefragt. Eine Sprecherin erklärt: „Leider können wir nicht einfach so Züge austauschen, weil nicht mehr ausreichend Toiletten zur Verfügung stehen. Die Züge werden uns vom Land Niedersachsen bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt. Sprich: Wir haben so viele Züge zur Verfügung, wie wir für unsere Leistungen beziehungsweise Umläufe benötigen.“ Tatsächlich stehe den Fahrgästen pro Wagen eine Toilette zur Verfügung.



„Unsere Wagen sind mit einem Tank für Frischwasser und einem größeren Tank für sogenanntes Grauwasser, also das zu entsorgende Abwasser, ausgerüstet. Das Wasser dieser Toiletten wird mindestens einmal am Tag ver- beziehungsweise entsorgt. Dann wird auch die Toiletten gereinigt“, heißt es weiter in der Stellungnahme. Allerdings wird dann auch eingeschränkt: „Dies geschieht entweder in Uelzen oder in Bremen. Zusätzlich werden die Toiletten im Rahmen der Innenreinigung in den Abstellanlagen gereinigt.“



Nachfüllen „unterwegs“ logistisch nicht möglich

Im Klartext bedeutet das: Geht das morgens in den Tank gefüllte Frischwasser beispielsweise wegen einer hohen Kundenfrequenz irgendwann während der Betriebszeit zur Neige, wird die jeweilige Toilettenanlage gesperrt. Ein Nachfüllen mit Wasser und das Entsorgen des Abwassers ist zwischendurch aus logistischen Gründen nicht möglich. Angaben zur Wassermenge im Tank macht Metronom nicht.



Der betroffene AZ-Leser zieht seine Konsequenzen – obwohl es ja auch bei der Deutschen Bahn keine Garantie auf intakte Toiletten gibt: „Ich werde in Zukunft auf den Fernverkehr umsteigen. Lieber zahle ich mehr, als nochmals in solch eine Situation zu geraten.“



Die Metronom Eisenbahngesellschaft betreibt aktuell sieben Linien in Norddeutschland im 60-Minuten-Takt und gehört mit täglich über 100.000 Fahrgästen zu den größten Privatbahnen Deutschlands. Sämtliche Züge stammen aus dem Pool der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG).